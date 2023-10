Ce business ChatGPT ne leur a coûté que 185$ : elles viennent de le vendre 150K

Parfois, une petite somme et une grande idée suffisent pour créer un succès retentissant. C’est l’histoire de deux amis, Sal Aiello et Monica Powers, qui ont transformé une simple idée et 185 dollars en un business ChatGPT vendu à 150 000 dollars.

En seulement quatre jours, Sal et Monica ont donné vie à leur projet, investissant moins de 200 dollars. Au commencement, ils utilisaient ChatGPT pour présenter leurs idées. Puis, ils ont compris qu’ils pouvaient exploiter ce chatbot à intelligence artificielle d’une manière unique, car beaucoup ignoraient comment l’utiliser efficacement.

Création d’un outil IA, de l’Idee au succès avec DimeADozen

Aiello, un expert en startups technologiques, et Powers, à la tête de l’agence Mascot, ont saisi l’opportunité en mars. Leur vision était de créer un outil alimenté par l’IA. Vous avez une idée ? Remplissez un formulaire, et l’outil la transmet à ChatGPT pour des retours précieux. L’idée était si brillante qu’elle leur est venue à l’esprit : « Pourquoi ne pas vendre cela ? »

En peu de temps, DimeADozen, leur business ChatGPT, est né pour les aspirants entrepreneurs. Pour 39 dollars, cet outil fournissait des rapports approfondis, bien plus rapidement que les méthodes traditionnelles. En sept mois, le duo a engrangé plus de 66 000 dollars, grâce à DimeADozen. Leur coût ? Seulement 185 dollars pour le domaine et l’hébergement.

Une revente fructueuse du business ChatGPT

Leur succès avec le business ChatGPT a attiré l’attention. Récemment, ils ont vendu leur plateforme pour 150 000 dollars à Felipe et Danielle. Ce couple dynamique souhaite désormais faire de DimeADozen leur principale activité.

Toutefois, Aiello et Powers ne sont pas prêts à tourner la page. Ils resteront impliqués, conseillant l’entreprise environ cinq heures par semaine. Avec cette vente, Aiello a simplement commenté : « Cela génère vraiment de l’argent. »

L’efficacité du business ChatGPT face à la concurrence

Leur rencontre a eu lieu lors d’un événement Y Combinator. Ensemble, ils ont lancé plusieurs projets. Mais DimeADozen s’est démarqué. Selon Aiello, c’est le premier outil de recherche en IA conçu pour tester des idées. Il analyse les données fournies, les compare avec ChatGPT, et livre des rapports détaillés.

Certes, Google peut faire de même. Mais DimeADozen, leur business ChatGPT, le fait plus rapidement et de manière plus fiable. Comme l’indique Aiello, pourquoi ne pas profiter d’un service plus efficace ?

En outre, ils ont optimisé leur outil pour éviter les erreurs courantes des chatbots. Ils ont perfectionné leurs invites pour réduire les hallucinations de l’IA. Cela a demandé des semaines de tests et d’ajustements.

Aiello rêve que DimeADozen soit un jour intégré à de grandes entreprises comme Salesforce. Son ambition ? Que leur outil devienne essentiel pour toute entreprise cherchant à valider ses idées.