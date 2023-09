Ces 3 façons d’utiliser l’IA vous promettent un grand succès, selon les experts

Il existe des façons d’utiliser l’IA pour avoir un grand succès. L’intelligence artificielle ne se limite pas à répondre aux questions ou à retoucher des photos.

Sarah Hoffman est une figure éminente chez Fidelity Investments, la multinationale américaine spécialiste de la gestion d’actifs pour compte de tiers. Elle est la vice-présidente de la recherche sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique. La femme d’affaires propose ainsi trois manières d’utiliser l’IA pour avoir beaucoup de succès.

Notons que la vice-présidente est une grande passionnée de ChatGPT. Elle encourage fortement le recours au populaire agent conversationnel génératif d’OpenAI dans le cadre professionnel. La chaîne de télévision américaine CNCB lui a accordé un entretien dans lequel la femme parle longuement des impacts positifs de l’IA sur une carrière.

« Ceux qui savent utiliser cet outil pour mieux faire leur travail et faire les choses différemment sont ceux qui vont vraiment réussir », a déclaré la responsable de Fidelity Investments.

Utiliser l’IA pour résoudre le manque d’inspiration

L’IA générative peut apporter une aide considérable pour la rédaction d’un rapport, la création d’une présentation PowerPoint ou le codage d’un logiciel. La machine n’effectue pas tout le travail, mais elle accélère certains processus, indique Hoffman.

On peut effectivement demander à ChatGPT de rédiger une présentation sur une collection de vêtements. Le chatbot propose un plan détaillé en seulement quelques secondes. On n’a plus à écrire une présente à partir de rien. Il faudra simplement revoir le texte avec des retouches et rectifier les erreurs.

Quand on connaît une panne d’inspiration, utiliser l’IA est une solution pour retrouver le succès. Mais l’intelligence artificielle ne doit pas faire tout le travail, insiste Hoffman. La touche personnelle reste indispensable.

Utiliser l’IA comme partenaire de brainstorming pour avoir du succès

Il est également possible de solliciter l’intelligence artificielle pour avoir de nouvelles méthodes de travail. Hoffman prend notamment le cas d’un enseignant pour le sujet de la CNBC. L’instituteur peut demander à ChatGPT une manière plus créative de dispenser ses cours. L’IA générative lui ferait alors des propositions.

Dans un test effectué par CNBC, le chatbot d’OpenAI a suggéré des activités pratiques ou de faire participer activement les élèves. Il y a également eu la recommandation de l’utilisation de vidéos, d’animations et d’outils interactifs en ligne.

La plupart des instituteurs connaissent probablement déjà ces stratégies. L’idée ici n’est pas d’apprendre ce que l’on sait déjà. Il s’agit d’établir un point de départ pour orienter l’esprit dans la bonne direction. L’intelligence artificielle comme partenaire de brainstorming permet un gain de temps significatif.

Ne pas craindre de poser des questions, même idiotes

62 % des élèves américains se découragent de poser des questions en classe, par crainte du jugement des autres. C’est ce qu’a révélé une étude de l’université de Floride centrale à Orlando, aux États-Unis, il y a 3 ans. Ce phénomène est également très présent dans le monde du travail selon Sarah Hoffman.

Utiliser l’IA permet au moins de se débarrasser de l’anxiété liée aux questions que l’on n’ose pas poser. « L’intelligence artificielle ne porte pas de jugement », souligne la femme d’affaires. C’est ce qui en fait un outil performant pour avoir un grand succès.