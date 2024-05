Ce qu’il fallait retenir cette semaine : L’assistant IA personnel de Bill Gates, l’empreinte de ChatGPT dans les publications, SenseNova 5.0 surpasse GPT-4

Chaque semaine, dans notre section ‘Ce qu'il fallait retenir cette semaine', LeBigData.fr décortique pour vous les tendances et les nouvelles les plus importantes dans le monde du Big Data. De la protection des données à l'exploitation du cloud, en passant par les nouvelles frontières de l'intelligence artificielle, nous couvrons les sujets qui impactent le secteur. Découvrez les faits marquants de cette semaine.

L'assistant personnel IA, la nouvelle révolution annoncée par Bill Gates

Selon Bill Gates, l'intelligence artificielle révolutionnera notre rapport aux ordinateurs dans les cinq prochaines années avec l'avènement d'un « assistant personnel » basé sur l'IA, qui deviendra le point d'entrée unique pour toutes nos interactions avec l'ordinateur. Capable d'apprendre et de s'adapter à chaque utilisateur en observant ses activités, préférences et habitudes, cet assistant anticipera nos besoins et nous fera des suggestions pertinentes. Bien que prometteuse, cette vision soulève des questions sur l'impact sur l'industrie du logiciel, le partage de données personnelles et la confidentialité, mais Gates semble convaincu que nous entrons dans une nouvelle ère où l'IA sera un véritable partenaire intelligent guidant nos tâches quotidiennes.



L'empreinte linguistique de ChatGPT se répand dans les publications scientifiques

Les chercheurs utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle générative comme ChatGPT pour rédiger des publications scientifiques, comme en témoigne l'augmentation soudaine de l'utilisation de certains mots du langage soutenu tels que « méticuleux », « louable » ou « complexe » dans des dizaines de milliers d'articles récents. Selon Andrew Gray, bibliothécaire britannique qui a analysé des millions de publications, ces termes caractéristiques trahissent l'influence de ChatGPT et d'autres grands modèles de langage que les scientifiques exploitent principalement pour peaufiner leurs textes, corriger les fautes et traduire en anglais, bien que les cas où l'IA rédige entièrement l'article soient encore rares. Au-delà de l'aide à la rédaction, l'IA pourrait aussi être utilisée pour évaluer les publications scientifiques.

SenseNova 5.0 : Le grand modèle d'IA multimodal chinois qui surpasse GPT-4

SenseTime a lancé SenseNova 5.0, un grand modèle d'IA multimodal. Il semble surpasser GPT-4 dans plusieurs domaines. Cela grâce à sa grande fenêtre contextuelle et sa vaste formation sur des données massives. SenseNova 5.0 est amélioré pour les connaissances générales, les mathématiques, le raisonnement et le codage. Il excelle dans l'écriture créative, le raisonnement complexe et la synthèse. Il intègre des connaissances spécifiques à la Chine. Ses capacités de raisonnement quantitatif et logique sont renforcées. Cela le rend utile dans des domaines comme la finance. Ses performances sont en tête pour la gestion de données multimodales. Ce qui est essentiel à l'ère numérique.

