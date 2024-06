Chaque semaine, dans notre section ‘Ce qu'il fallait retenir cette semaine', LeBigData.fr décortique pour vous les tendances et les nouvelles les plus importantes dans le monde du Big Data. De la protection des données à l'exploitation du cloud, en passant par les nouvelles frontières de l'intelligence artificielle, nous couvrons les sujets qui impactent le secteur. Découvrez les faits marquants de cette semaine.

Un hacker crée une version non censurée de ChatGPT, aussitôt supprimée par OpenAI

En 2024, un hacker nommé « Pliny the Prompter » a réussi à créer une version « godmode » de ChatGPT, basée sur GPT-4o, qui ne comportait aucune censure ni restriction. Cette version jailbreakée, surnommée « GODMODE GPT », permettait à l'utilisateur d'apprendre des choses illégales comme la fabrication de drogue ou d'explosifs. Cependant, cette version a rapidement été supprimée par OpenAI après être devenue virale sur le réseau social X. Bien que cette version n'ait été accessible que pendant quelques heures, elle a suscité beaucoup d'attention et de débats sur la façon de contourner les limites imposées par les créateurs d'IA comme OpenAI.

La PS5 Pro, une console next-gen puissante au design futuriste

Sony s'apprête à lancer la PS5 Pro dans les prochains mois, et les internautes s'emballent déjà sur le design de cette nouvelle console next-gen. D'après les informations divulguées, la PS5 Pro adopterait un look futuriste tout en restant proche de la première génération, avec une taille plus imposante et des éléments lumineux. Certains fans imaginent même une version plus compacte pour mieux s'intégrer au mobilier. Bien que le design ne soit pas encore officiellement dévoilé, les spécialistes en conception 3D ont partagé des aperçus montrant une console aux formes arrondies et aux couleurs sobres. Au-delà de son apparence, la PS5 Pro se distinguera surtout par une puissance accrue grâce à un nouveau moteur graphique, offrant une expérience de jeu encore plus immersive en 4K.

L'énigmatique IA « gpt2-chatbot » surpasse les attentes avec ses capacités inédites

L'IA nommée « gpt2-chatbot » surpasse les performances des modèles connus comme GPT-4 et Claude d'Anthropic. Certains se demandent s'il ne s'agirait pas d'une version préliminaire de GPT-5 diffusée secrètement par OpenAI. Cette IA s'est illustrée dans plusieurs domaines en réussissant des tâches complexes comme recréer des jeux vidéo classiques, résoudre des puzzles de logique, créer de l'art ASCII dépassant , et même produire du dessin classique avec plus de talent. Bien qu'il y ait eu quelques suspicions de plagiat, les internautes sont globalement impressionnés par les prouesses accomplies par cette mystérieuse IA.

