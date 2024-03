Ce sac à dos robot va enfin soulager votre dos en réduisant la charge

Dites adieu aux douleurs dorsales. Découvrez comment ce sac à dos robot de Verve Motion soulagera enfin votre dos en réduisant la charge.

La robotique cherche continuellement à faciliter et embellir notre vie. Récemment, un article révélait l'existence de robots capables de construire une maison rapidement. Mais il y a plus : certains robots offrent de la compagnie aux personnes âgées, et bien plus encore.

Désormais, nous avons même un sac à dos robotisé, spécialement conçu pour alléger les charges que nous portons.

Lorsque vous vous promenez dans les allées d'une exposition telle que Modex, votre regard pourrait être attiré par une série de robots portables. Parmi eux, les exosuits attirent l'attention.

Cela n'est pas dû à leur ressemblance avec les robots mobiles autonomes ou les systèmes de stockage sophistiqués, mais à leur capacité remarquable à éliminer le stress répétitif. Ces maux, souvent causés par le levage et le déplacement de lourdes charges, sont le quotidien de nombreux travailleurs.

Le sac à dos robot de Verve Motion se distingue ici. Il offre une solution élégante et efficace : alléger littéralement le fardeau de ceux qui l'utilisent.

Le sac à dos robot, à première vue, pourrait ressembler à un sac à dos ordinaire – si ce n'est pour son contenu high-tech. Pour le mettre en action, rien de plus simple : on l'enfile sur les épaules, on ajuste deux sangles pectorales. Ensuite, on fixe autour des cuisses des sangles souples et fermées par du Velcro.

Certes, cela peut sembler un peu étrange au début. Surtout dans des contextes où l'on ne s'attend pas à porter un tel équipement, comme au milieu d'un centre de congrès.

Mais, une fois en place, ce système de 6,5 livres (environ 2,95 kg) se fait presque oublier. Il est adapté pour être aussi confortable que possible pour des personnes mesurant de 5'0 à 6'6 (environ 1,52 m à 1,98 m).

Une expérience transformative

L'efficacité du sac à dos robot se manifeste pleinement lors de son utilisation. Prenez par exemple une démonstration simple : soulever une lourde valise, d'abord sans l'aide du sac, puis avec. La différence est stupéfiante.

Grâce aux sangles de cuisse, connectées à des câbles qui se rétractent doucement dans le sac, l'effort de levage est considérablement réduit. Le système ne se limite pas à soulager les bras. Il fournit également une résistance lorsqu'on se penche, ce qui ralentit et sécurise le mouvement.

Verve Motion a pensé à tout en proposant un système complet. Ce système inclut des solutions de rangement et de recharge pour ces exosuits, ce qui rend leur utilisation quotidienne encore plus pratique.

Avec déjà plus de 1 000 unités vendues, le sac à dos robot ne se contente pas de promettre une amélioration de la santé et de la sécurité au travail. Il s'impose aussi comme un outil indispensable.

