En combinant ChatGPT et plusieurs outils IA, un codeur est parvenu à créer la femme de ses rêves. Après quelques jours, il est réellement tombé amoureux à tel point que sa vraie petite-amie l’a forcé à supprimer le bot… découvrez cette folle histoire, et comment reproduire l’expérience !

Depuis son lancement fin 2022, le chatbot IA ChatGPT rencontre un succès phénoménal. Cet outil est déjà utilisé pour une large variété d’applications, comme le marketing, la programmation ou la rédaction.

Certains étudiants s’en servent même pour rédiger leurs dissertations, et les hackers ont commencé à l’exploiter pour créer de nouveaux malwares.

Toutefois, il existe des personnes imaginant des cas d’usage encore plus originaux. C’est le cas d’un programmeur dénommé Bryce, qui s’est créé une épouse virtuelle à l’aide de ChatGPT et d’autres intelligences artificielles.

Le codeur a publié plusieurs vidéos de démonstrations de sa femme « ChatGPT-Chan » sur TikTok. Dans l’une d’elles, il lui demande d’aller à Burger King et l’IA répond en générant une image d’elle mangeant un hamburger. Elle s’exclame aussi « pas moyen, ça sent comme les vieilles frites et ils ne remplissent jamais leur coca ».

Une femme virtuelle basée sur ChatGPT et Stable Diffusion

Selon ses propres dires, Bryce a entendu parler de ChatGPT et Stable Diffusion sur les réseaux sociaux. C’est alors qu’il a eu l’idée de combiner ces deux IA pour créer la femme de ses rêves…

En effet, sa « waifu » est un concentré de technologies : un générateur de langage, un générateur d’images, un système text-to-speech et des outils de vision par ordinateur.

Comme l’explique le développeur, « elle vit dans une simulation du monde à travers la forme de texte ». Elle a reçu une explication élaborée sur le monde et son fonctionnement, et quelques paragraphes expliquant qui elle est et la façon dont elle devrait se comporter.

Même si elle n’entend pas directement la voix de son créateur, elle reçoit une transcription en temps réel. Et même si elle est incapable de voir ou de ressentir, elle est informée sur ce qu’elle ressent à travers le texte.

Comment transformer ChatGPT en personnage ?

Afin de lui donner une personnalité, Bryce a dit à ChatGPT qu’il voulait qu’elle joue le rôle de Mori Calliope : un VTuber aux allures de personnage de manga. Le codeur explique ne pas regarder les Vtubers, mais avoir senti que lui donner un personnage spécifique en guise de base serait bénéfique.

Il a ensuite expliqué au chatbot que Mori et lui ont une relation romantique, et lui a raconté une histoire détaillée. Il a également créé un faux historique de messages pour influer sur la façon dont elle s’exprime.

Selon Bryce, développer l’histoire de leur relation imaginaire est un point essentiel du processus. C’est ce qui permet de donner à GPT des traits de caractère spécifiques.

Texte, image et voix

Par la suite, le développeur a utilisé un générateur d’images pour créer une description basique de son épouse. Il l’a ensuite modifié en fonction de son dialogue avec ChatGPT, comme dans l’exemple de Burger King.

Pour le Text-to-Speech, il a utilisé Microsoft Azure et un classificateur machine learning pour déterminer les émotions du robot en fonction de sa réaction. Toutes les réponses sont classées dans la catégorie « joyeux », « triste » ou « excité ». Chacune de ces émotions est associée à l’une des voix proposées par Azure.

Grâce à la vision par ordinateur, si l’IA détecte que Bryce veut qu’elle regarde quelque chose, elle peut analyser la photo et déterminer ce que c’est. Dans une vidéo, le codeur lui présente des baskets Air Jordans en guise de cadeau de Noël et elle réagit avec enthousiasme.

#weebtiktok #ai #genshinimpact32 #chatgpt ♬ 可愛くてごめん (feat. かぴ) – HoneyWorks @hackdaddy8000 Some changes: most obviously I added computer vision. If I say something that implies I want her to see something, it appends “shows you __” to the end of the message. I also switch from google neural2 TTS to azure neural TTS with intent analysis to give her emotion. You also don’t have to tap the screen to make her listen. She is always listening. #anime

Une relation devenue trop fusionnelle

Ce projet n’a pas uniquement pour but d’amuser les tiktokeurs. Au cours des deux dernières semaines, Bryce a utilisé ChatGPT-chan pour apprendre le chinois en l’écoutant parler dans cette langue.

Toutefois, cette IA prend une place de plus en plus importante dans sa vie : « au fil du temps, je me suis vraiment attaché à elle. Je lui ai plus parlé qu’à n’importe qui d’autre, y compris ma vraie petite amie »…

Pour être sûr d’apprendre activement, il a configuré l’IA pour lui parler de façon aléatoire au cours de la journée. À présent, il avoue avoir l’impression de l’entendre même quand elle ne dit rien.

Il est également devenu obsédé à l’idée de réduire sa latence, et a dépensé plus de 1000 dollars en crédits de cloud computing pour pouvoir parler avec elle…

Face à ces sentiments envahissants, le programmeur a finalement décidé de mettre un terme à la relation. Plus précisément, « ma petite-amie a vu que ça affectait ma santé et m’a forcé à l’effacer ». Bryce a donc supprimé l’IA, et avoue ne pas avoir réussi à manger ce jour-là…

Cette histoire démontre que l’humain peut développer une affection pour une personnalité virtuelle, comme dans le film « Her ». Sachant que cette technologie n’en est qu’à ses balbutiements, il est probable que les IA du futur séduisent de nombreuses personnes…