Derrière la magie de ChatGPT : ces esclaves modernes payés 15$ de l’heure

Le monde fascinant de ChatGPT est alimenté par une armée d’esclaves modernes qui travaillent pour seulement 15$ de l’heure. Bien que la technologie de ChatGPT soit impressionnante, il est important de prendre en compte les conditions de travail de ceux qui la rendent possible.

Ces travailleurs, souvent qualifiés d’esclaves modernes, sont souvent mal rémunérés et ne bénéficient pas de protections sociales adéquates. Cependant, ChatGPT continue de se développer à un rythme effréné. Ainsi, il est important de se rappeler que les machines ne peuvent pas fonctionner sans la contribution des travailleurs humains.

Le chatbot d’IA, ChatGPT, tire ses performances de systèmes d’apprentissage automatique qui requièrent la contribution de travailleurs humains. Cependant, ces derniers sont généralement mal rémunérés, c’est pourquoi OpenAI, la start-up créatrice de ChatGPT, a collaboré avec des travailleurs américains. Cela a pour but d’étiqueter les données, une étape importante dans le processus de développement. Selon NBC News, ces travailleurs ont été payés 15 dollars de l’heure.

Lors d’une interview avec NBC, Alexej Savreux a mis en avant l’importance cruciale des étiqueteurs dans la conception de systèmes d’intelligence artificielle. Il a souligné leur rôle de travailleurs de base, mais indispensable pour la création de ces systèmes. Par ailleurs, OpenAI reconnaît leur contribution et s’engage à améliorer leurs conditions de travail et leur rémunération. Il est crucial de noter que sans leur assistance, les chercheurs et les réseaux neuronaux ne pourraient pas créer ChatGPT.

Le marquage de données consiste en une analyse en profondeur de données échantillonnées pour aider les systèmes automatisés à identifier avec précision les éléments spécifiques d’un ensemble de données. Cependant, les personnes chargées de cette tâche, appelées étiqueteurs, ont pour responsabilité de marquer des éléments particuliers. Par exemple, ils créent des images ou des sections de texte. Cela permet aux machines de les identifier de manière efficace. Ainsi, ce rôle est crucial pour entraîner les modèles d’apprentissage automatique. Ce processus est devenu possible grâce aux étiqueteurs qui aident les systèmes à mieux répondre aux demandes des utilisateurs.

