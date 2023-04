Comment utiliser ChatGPT avec GPT-4, la dernière version de l’IA ?

Vous souhaitez utiliser ChatGPT avec GPT-4 pour profiter du meilleur niveau de performances possible de cette IA ? Suivez le guide ! Voici toutes les méthodes pour accéder à l’outil, en payant ou gratuitement.

Lancée le 14 mars 2023, GPT-4 est la quatrième itération du modèle d’intelligence artificielle GPT (Generative Pre-trained Transformer) d’OpenAI.

Il s’agit aussi de la plus puissante, comme vous pouvez le découvrir dans notre dossier complet. Elle décuple les performances de ChatGPT et offre une myriade de nouvelles possibilités comme la multimodalité texte et image.

Selon OpenAI, c’est tout simplement le système le plus avancé, capable de produire des réponses plus utiles avec un meilleur niveau de sécurité.

Plus créatif, ce nouveau modèle est plus efficace dans la collaboration avec l’utilisateur pour des tâches comme la composition de musique, l’écriture poétique et la rédaction technique.

Il est même capable d’apprendre à imiter votre style d’écriture. En outre, GPT-4 peut traiter jusqu’à 25 000 mots entrés par l’utilisateur et même consulter le texte d’une page web dont on lui fournit le lien.

Malheureusement, la version gratuite de ChatGPT n’a pas encore été mise à jour avec GPT-4 et repose encore sur GPT-3.5 depuis son lancement fin 2022.

Pour utiliser ChatGPT avec GPT-4, il est donc nécessaire d’opter pour la version payante de l’outil : ChatGPT Plus, dont l’abonnement est facturé à 20 dollars par mois.

Comment s’inscrire à ChatGPT Plus pour utiliser GPT-4 ?

Afin d’accéder à la version payante ChatGPT Plus, rendez-vous sur le site officiel de ChatGPT à l’adresse https://chat.openai.com/.

Sur la barre de menu située à gauche de l’écran, sous votre historique de conversations, vous pouvez trouver une option « Upgrade to Plus » (mettre à jour vers Plus).

En cliquant sur le bouton, vous accédez à une comparaison entre la version gratuite et la version payante. C’est aussi sur cette page que vous pouvez procéder au paiement.

Une fois l’abonnement souscrit, vous pouvez directement utiliser la dernière version en date du chatbot.

Chaque fois que vous entamez une nouvelle conversation, ChatGPT vous laisse désormais le choix entre GPT-4 ou les anciens modèles.

Une réponse fournie par GPT-4 utilise un logo noir, contrairement aux anciens modèles utilisant un logo vert.

Il convient de noter que ChatGPT-4 est plus lent que l’ancienne version, mais produit des résultats beaucoup plus complets.

Utiliser ChatGPT-4 gratuitement sur Microsoft Bing

Si vous ne souhaitez pas vous abonner à ChatGPT Plus, il existe une façon d’utiliser ChatGPT sous GPT-4 gratuitement.

Pour ce faire, il vous suffit d’utiliser le moteur de recherche Microsoft Bing. La nouvelle version embarque directement ChatGPT-4, suite à un accord de plusieurs millions de dollars avec OpenAI.

Téléchargez simplement le navigateur Microsoft Edge, puis rendez-vous à cette adresse https://www.bing.com/new pour accéder au nouveau Bing avec ChatGPT. Cliquez ensuite sur le bouton bleu « Discuter maintenant » en page d’accueil pour utiliser Bing Chat.

Un avantage majeur de Bing est sa capacité à se connecter à internet pour recueillir des informations de prime fraîcheur. De son côté, ChatGPT se limite à son jeu de données d’entraînement daté de 2021.

Certaines fonctionnalités de GPT-4 ne sont cependant pas incluses avec Bing Chat. C’est notamment le cas des inputs visuels.

Par ailleurs, l’utilisation gratuite de Bing Chat est limitée à 15 messages par session et 150 sessions par jour.

Utiliser ChatGPT-4 gratuitement sur HuggingFace, Ora.sh ou Nat.dev

Une autre astuce moins connue consiste à utiliser le chatbot GPT-4 proposé gratuitement sur GitHub par la startup HuggingFace.

Cette méthode vous permet en plus d’obtenir des réponses à vos requêtes sans utiliser de clés API. Toutefois, compte tenu du fort trafic, vous devrez peut-être attendre quelques minutes.

Rendez-vous sur le site de HuggingFace à cette adresse, entrez votre requête dans la console et cliquez sur « Run ».

De même, vous pouvez vous rendre sur la plateforme web Ora.sh permettant de construire rapidement des applications LLM à l’aide d’une interface de conversation.

Il est possible d’utiliser ChatGPT-4 gratuitement sans limites de message ni temps d’attente. Rendez-vous sur la plateforme en cliquant sur ce lien, inscrivez-vous et posez directement vos questions via l’interface.

Enfin, l’ancien CEO de GitHub, Nat Friedman, a lancé un outil permettant de comparer les divers modèles LLM. Cette plateforme Nat.dev permet aussi d’utiliser GPT-4 gratuitement ou de le comparer avec d’autres outils.

Rendez-vous sur le site en cliquant sur ce lien, inscrivez-vous avec votre adresse mail et votre numéro de téléphone.

Vous pouvez ensuite choisir le modèle GPT-4 dans le panneau de configuration puis cliquez sur l’onglet « Playground » pour commencer à poser vos questions. Notons que le nombre de requêtes est limité à 10 par jour.

Vous connaissez désormais toutes les astuces permettant d’accéder à ChatGPT sous GPT-4 gratuitement. Dans un futur proche, il est probable que la version gratuite de ChatGPT soit mise à jour vers ce modèle dernier cri…