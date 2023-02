Le créateur de ChatGPT craint l’apparition d’une IA terrifiante : tout savoir

Après ChatGPT, nous risquons de voir apparaître très prochaine une nouvelle IA terrifiante. C’est ce que craint le CEO d’OpenAI, Sam Altman en personne. Face à cette menace, les gouvernements du monde entier doivent réagir de toute urgence…

La créature est-elle en train d’échapper à son créateur ? À l’instar de Victor Frankenstein, le CEO d’OpenAI Sam Altman semble prendre conscience qu’il a créé un monstre…

À travers une série de tweets publiés dimanche 19 février 2023, le créateur de ChatGPT estime que l’humanité a entamé sa transition vers un futur basé sur l’IA. Selon lui, ce grand bouleversement pourrait se dérouler aussi rapidement que le changement « du monde pré-smartphone au monde post-smartphone ».

Toutefois, même s’il considère que cette transformation est « principalement bien », l’expert avertit sur les graves dangers liés à cette nouvelle technologie. Selon lui, la société a besoin de temps pour s’adapter à « quelque chose d’aussi gros » que l’intelligence artificielle.

D’après ses dires, « nous avons aussi besoin d’assez de temps pour que nos institutions décident quoi faire. La régulation sera essentielle et prendra du temps ».

Pour cause, « même si les outils IA actuels ne sont pas très effrayants, je pense que nous ne sommes potentiellement pas très loin d’IA potentiellement effrayantes ».

the adaptation to a world deeply integrated with AI tools is probably going to happen pretty quickly; the benefits (and fun!) have too much upside.

— Sam Altman (@sama) February 19, 2023