Police de New-York : des chiens robots en patrouille dans la ville

En geek assumé, le maire de Big Apple s’est toujours rangé du côté de la technologie. Il est fermement convaincu que cette dernière apportera beaucoup à la ville, à tous les niveaux, dont la sécurité. Fidèle à sa vision des choses, il annonce officiellement l’introduction des chiens robots dans la police de New-York. Sans surprise, la décision a immédiatement suscité la polémique.

La semaine dernière, Eric Adams, le maire de New-York, a officiellement réintroduit les robots chiens au sein de la police new-yorkaise. Baptisé Digidog (il s’agit de Spot, le chien robot développé par Boston Dynamics), ces robots font désormais partie de l’équipement du NYPD, et ce, malgré l’échec cuisant de la première tentative.

