Chiffrement Twitter : pourquoi les experts dénoncent une supercherie ?

Après l’annonce du chiffrement des messages sur Twitter, le réseau à l’oiseau bleu a rapidement essuyé une vague de critiques. Les analystes et les experts en cybersécurité déplorent notamment un cryptage jugé peu fiable, autant au niveau de la confidentialité que de la sécurité.

Twitter vient de lancer la première version de sa fonctionnalité de chiffrement pour les messages directs. Le chiffrement qui, pour l’heure, n’est disponible qu’entre abonnés payants, semble présenter plus d’inconvénients que d’avantages.

To sum up, the best way to send someone an end-to-end encrypted message via Twitter remains the same today as it was yesterday: DM them and ask for their Signal number. https://t.co/75E4m0OUUq