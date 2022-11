Chute du Bitcoin : les « crypto bros » bradent leurs Lambo

Alors que le Bitcoin et les autres cryptomonnaies traversent une crise sans précédent, le nombre de Lamborghinis d’occasion est en pleine hausse. Ces deux phénomènes sont-ils liés ? Les données semblent confirmer que les « loups de Wall Street 2.0 » sont dans la panade…

Le Bitcoin aura connu bien des hauts et des bas depuis son apparition en 2009. Certains n’ont jamais cru au potentiel de la cryptomonnaie, d’autres continuent à louer ses mérites envers et contre tout.

Factuellement, la majorité des portefeuilles de Bitcoin sont aujourd’hui dans le rouge. C’est ce que révèlent les données de l’entreprise IntoTheBlock, spécialisée dans l’analyse de la blockchain.

La moitié des adresses Bitcoin ont perdu de l’argent

Au total, 51% des 47,9 millions d’adresses Bitcoin, soit 24,6 millions, sont sous le prix d’achat de leur investissement. Cela signifie qu’ils ont acheté du Bitcoin à un prix supérieur au cours en vigueur au moment de l’étude : 16 067 $.

Ce phénomène est directement lié à l’effondrement général des cryptomonnaies au cours des derniers mois. Le BTC est retombé à une valeur dépassée depuis de nombreuses années.

C’est toutefois la première fois qu’une majorité d’adresses sont en déficit depuis le début du crash initié par la crise du Covid en mars 2020. Auparavant, cela s’était produit en janvier 2019 avec 55% d’adresses à perte. Le Bitcoin avait chuté à 3200 dollars avant de repartir de plus belle trois mois plus tard.

En 2015, un pourcentage record de 62% des adresses se sont retrouvées « out of the money ». Là encore, le Bitcoin avait pu retrouver des couleurs quelques jours plus tard.

Toutefois, cette nouvelle chute du BTC se produit simultanément à la faillite calamiteuse de FTX. Le marché risque donc d’avoir beaucoup plus de mal à se relever…

Fini les Lamborghinis

Les conséquences de l’effondrement du Bitcoin ne se sont pas fait attendre. Le nombre de ventes de Lamborghinis d’occasion est en forte hausse, et certains sont convaincus que les deux phénomènes sont liés.

En effet, les traders de Bitcoin sont particulièrement friands de la prestigieuse marque italienne. De nombreux modèles sont visibles sur les parkings des conférences dédiées au BTC, et les « crypto bros » ne se privent pas d’exhiber leurs bolides sur Instagram.

Le site web américain de vente d’automobile Autotrader souligne une légère hausse de ventes d’occasion sur les véhicules à plus de 100 000 dollars cette année par rapport aux trois années précédentes.

The crypto crash is real. Right now, @AutoTempest is EXPLODING with McLarens – the flashy and extremely unreliable car of Cryptobros who couldn’t change a tire if their lives depended on it. pic.twitter.com/L8Swam8Qmm — Brianna Wu (@BriannaWu) November 16, 2022

Le spécialiste des ventes d’automobile Edmunds confirme l’information, en se basant sur son outil permettant aux internautes d’estimer le prix de leur voiture avant de la vendre. En compilant une liste de près de 70 marques, dont Aston Martin, Rolls Royce, Bentley, Ferrari et Lamborghini, la firme a constaté une hausse d’usage de l’outil quelques semaines avant le début des problèmes pour le marché des crypto.

De même, le compte Twitter CarDearlShipGuy gérant d’un large groupe de vente automobile indépendant note aussi une augmentation « signifiante » des niveaux d’inventaire de véhicules étrangers comme Lamborghini Urus et Mercedes G-Class. Des voitures qui se vendaient à 300 000 $ il y a encore quelques mois sont tombées à 200 000 dollars sur les marchés de gros.

There are currently 1,606 G Wagon’s for sale on AutoTrader right now. That’s more than I’ve ever seen. Crypto boys are hurting. — Marshall Haas 🏎 (@marshal) November 16, 2022

Au début de l’été, Bloomberg avait publié un article révélant que des produits de luxe inondent le marché de l’occasion suite à la chute des crypto. C’était notamment le cas des montres Philippe Patek et Rolex.

Bien évidemment, ces données ne suffisent pas à tirer des conclusions. Toutefois, en dehors du crypto-winter, les experts n’ont pas d’autres explications rationnelles pour expliquer cette liquidation soudaine des Lamborghinis…