Même la pire version de Claude AI est meilleure que GPT 3.5, selon les chercheurs

L’industrie de l’intelligence artificielle assiste à une compétition passionnante entre deux acteurs notables, GPT 3.5 et Claude AI. La Large Model Systems Organization (LMSO) a récemment mis à jour son classement Chatbot Arena. Ce qui nous a permis d’avoir un aperçu de la performance de chaque chatbot IA par rapport à ses concurrents. Il est intéressant de noter qu’Anthropic, bien que proposant ses modèles gratuitement, pose un défi sérieux à OpenAI.

Le modèle GPT-4, qui alimente ChatGPT Plus et Bing AI, domine le classement avec le score le plus élevé. Il établit ainsi la norme en matière de grands modèles linguistiques (LLM). Toutefois, à mesure que l’on descend dans le classement, une histoire surprenante d’outsiders émerge. Les modèles Claude d’Anthropic – Claude 1, Claude 2 et Claude Instant – surpassent tous GPT-3.5, qui est le moteur sous-jacent de la version gratuite de ChatGPT. Cette constatation suggère que chaque grand modèle linguistique développé par Anthropic peut surpasser la version gratuite de ChatGPT en termes de performances.

La puissance de Claude AI : un avantage majeur dans le traitement de jetons et la gestion de requêtes complexes

Comme cela a été précédemment signalé par Decrypt, la différence de capacités de traitement de jetons entre ChatGPT Plus et Claude Pro, bien qu’elle ne soit pas un facteur dans le classement LMSO, représente un avantage significatif des modèles Claude par rapport à GPT.

Il est rappelé que Claude Pro, basé sur le modèle LLM Claude 2, peut traiter jusqu’à 100 000 jetons d’informations. Tandis que ChatGPT Plus, alimenté par le modèle LLM GPT-4, gère 8 192 jetons.

Cette différence significative dans la capacité de traitement de jetons met en évidence l’avantage des modèles Claude en ce qui concerne la gestion d’entrées contextuelles étendues. Ce qui est essentiel pour offrir une expérience utilisateur plus nuancée et riche.

De plus, lors du traitement de requêtes plus longues, Claude 2 a prouvé sa supériorité par rapport à GPT en traitant de manière plus efficace des requêtes de plus grande envergure. Cependant, lorsque les requêtes sont de taille comparable, Claude 1 et Claude Instant produisent des résultats similaires, voire légèrement supérieurs à ceux de GPT-3.5. Ce qui laisse place à la compétitivité de ces modèles.

Grâce à leurs capacités contextuelles, les modèles Claude sont en mesure d’améliorer considérablement une réponse initialement incorrecte en utilisant une requête plus élaborée, plus vaste et plus détaillée.

Quelle place pour les modèles opensource dans cette compétition ?

WizardLM, un modèle basé sur LlaMA-2 de Meta doté de 70 milliards de paramètres, se distingue comme le meilleur modèle de langage naturel (LLM) open source. Il est suivi de près par Vicuna 33B et l’original LlaMA-2, publié par Meta.

Les modèles open source jouent un rôle essentiel dans la progression de l’intelligence artificielle, et ce, pour diverses raisons. Tout d’abord, ils offrent la possibilité d’une utilisation locale. Ainsi, les utilisateurs peuvent les personnaliser en fonction de leurs besoins spécifiques. Tout en encourageant la collaboration au sein de la communauté pour les améliorer collectivement.

Par ailleurs, leur coût d’exploitation est généralement plus abordable Cela en raison de leurs licences. Ce qui explique pourquoi il existe un grand nombre de modèles de langage naturel open source. C’est à dire des systèmes qui s’opposent aux modèles propriétaires.

Cependant, dans le domaine des chatbots IA, ce n’est pas seulement une question de chiffres. Il s’agit de leur impact dans le monde réel.

Claude IA vs GPT-3.5 : un choix délicat pour les entreprises et les utilisateurs individuels

Alors que les chatbots deviennent des éléments indispensables dans divers secteurs, du service client aux assistants personnels, leur efficacité, leur adaptabilité et leur précision deviennent d’une importance cruciale.

In the arena of AI, it's GPT-3.5 vs GPT-4 vs Claude 2 vs Bard! 🤖 Each contender brings unique strengths to the table: cost efficiency, speed, and specialized capabilities in web browsing, copywriting, and data analysis. Backed by tech giants like Microsoft, Google, and Amazon,… pic.twitter.com/8ehRGq7eAv — Tuấn Vũng Tàu (@tuan_vungtau) October 6, 2023

Avec les modèles Claude obtenant des performances supérieures à celles de GPT-3.5 et GPT-4, les entreprises et les utilisateurs individuels pourraient être confrontés à un choix délicat pour déterminer quel modèle répond le mieux à leurs besoins. Decrypt a élaboré deux guides pour vous aider à choisir le modèle qui vous convient le mieux.

Pour les amateurs, cela pourrait sembler être une simple mise à jour de classement. Mais pour ceux qui scrutent de près l’industrie de l’IA, cela illustre la féroce compétition entre Claude et ChatGPT.

Pour les autres qui se situent quelque part entre ces deux groupes, cela rappelle que dans le domaine de l’IA, le modèle le plus populaire aujourd’hui pourrait rapidement céder la place à un modèle plus efficace et plus performant. La dynamique de ce secteur est en constante évolution, ce qui rend passionnant de suivre son évolution.