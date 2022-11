Cloud gaming : tout savoir sur sa nouvelle offre Power Shadow

Shadow a enfin annoncé sa nouvelle offre Power quelques temps maintenant après son annonce. Celle-ci propose une configuration plus puissante pour un prix nettement plus élevé.

Power Shadow, un grand pas vers la modernisation

Visiblement, l’offre de Shadow se faisait vieil au fil du temps. Cependant, l’entreprise propose désormais une toute nouvelle option qu’elle a baptisé « Power ». Cette offre, destinée principalement aux entreprises, représente pour l’entreprise un grand pas en avant pour sa modernisation. En fait, le rachat de Shadow par OVHcloud l’année dernière importe considérablement dans sa relance.

Plus de puissance à sa disposition

Power a été annoncé lors de la keynote Shadow Spotlight. Dès lors, ce nouveau programme de la société vient compléter l’abonnement de base. Cela dit, l’offre est évidemment plus chère. Elle nécessite effectivement un investissement de 44,98 euros par mois. L’offre de base, en revanche, ne coûte que 29,99 euros. Néanmoins, ceux qui choisissent l’offre bénéficieront d’un accès à un PC dans le nuage plus puissant équipé d’un processeur AMD EPYC 7543 P 4 cœurs et 8 threads. Par ailleurs, au niveau carte graphique, le PC propose une Nvidia RTX A4500 pour les professionnels ou une 3070 de 16 Go de RAM. A ce sujet, Shadow collabore avec AMD pour celles qui sont basées sur l’architecture RDNA2, notamment l’AMD Radeon Pro V620.

D’après les constats cependant, ce prix d’achat reviendrait à une somme totale de 1 619 euros sur trois ans. Dès lors, comparé à un ordinateur gaming physique équipé des mêmes composants, le prix est plus confortable. De plus, la configuration de base via un abonnement Shadow commence à montrer ses limites, surtout pour le prix mensuel. Un abonnement de 30 euros donne accès à un ordinateur équipé d’un processeur Intel Xeon 4 cœurs, d’une carte graphique Nvidia GTX 1080, de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Néanmoins, il nécessite un supplément pour posséder de l’espace de stockage supplémentaire.

En flambée dans le développement

La nouvelle offre Power proposée par Shadow n’est actuellement disponible qu’en quantité limitée. Des places ne s’ouvriront donc que petit à petit au fil du temps. Néanmoins, une première vague est prévue pendant le mois de Novembre. En attendant, Shadow en profite bien pour étendre encore plus son territoire. Comme l’entreprise l’a bien prévu, elle est désormais disponible dans cinq nouveaux pays. Il s’agit du Canada, de l’Autriche, de la Suède, de l’Italie et du Danemark. Par ailleurs, son arrivée pour l’Espagne sera aussi pour bientôt. D’après Shadow, ce plan ouvre le cloud computing pour 120 millions nouveaux utilisateurs potentiels. En outre, l’entreprise est en train de préparer une grande mise à jour. C’est notamment suite à la migration du backend de Shadow, qui va notamment proposer une interface client remaniée.