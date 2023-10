Cloud Gaming sur PS5 : de quelle connexion internet avez-vous besoin ?

Sony a récemment publié davantage de détails sur sa fonctionnalité de streaming cloud PS5 pour les abonnés PlayStation Plus Premium. Cette publication inclut en effet des recommandations de bande passante ainsi qu’une page FAQ détaillée. Cela coïncide avec le lancement du service au Japon, qui a eu lieu le 17 octobre 2023. Alors de quelle connexion avez-vous besoin pour profiter du Cloud Gaming PS5.

Nous nous intéresserons de plus près aux recommandations concernant la bande passante. Apparemment, celles-ci semblent plutôt modestes. D’après Sony, il suffit d’une bande passante de 52 Mbps pour les jeux en 4K et 38 Mbps pour ceux en une affichage à 1440p. Autre fait intéressant : il est tout à fait possible de profiter du Cloud Gaming sur la PS5 avec seulement une bande passante de 23 Mbps (1080p), voire 13 Mbps (720p). Par ailleurs, les jeux fonctionnent en HDR (High Dynamic Range) ou SDR (Standard Dynamic Range) à une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz.

Streaming cloud : toujours pas possible de diffuser les jeux depuis le cloud

Comme nous le savons déjà, la fonction de streaming cloud PS5 est conçue pour permettre aux abonnés PlayStation Plus Premium de jouer à des jeux PS5 locaux sur leur console PS5 via Wi-Fi, plutôt que de diffuser des jeux PS5 depuis le cloud vers d’autres appareils via le portail PlayStation.

Cela signifie que pour l’instant, l’utilisation de la fonction de streaming cloud PS5 est limitée à jouer à des jeux PS5 locaux sur votre propre console PS5. Ce qui peut être pratique pour ceux qui souhaitent jouer à leurs jeux PS5 sur un autre écran de leur maison via Wi-Fi.

Le Cloud Gaming pour la PlayStation 5 : les pays pouvant y voir accès

Quant aux pays pouvant avoir accès au Streaming Cloud de Sony, la firme a fourni la liste et elle inclut la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Finlande et le Canada. Le service est également disponible en Allemagne, en Norvège, en Espagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas, et en Suisse.

En ce qui concerne le service Cloud Gaming PS5, les abonnés PlayStation Plus Premium du japon pourront en bénéficier. Pour les pays d’Europe, il sera disponible dès demain 23 octobre. De moins, c’est ce que Sony a programmé. Si vous résidez aux États-Unis, il va falloir attendre la fin de ce mois.