NetApp, Fujitsu et VMware révolutionnent le cloud hybride pour les PME

Imaginez une plateforme comme une pluie d’astuces technologiques, doucement déposée dans le monde des PME par NetApp, en collaboration avec ses comparses de chez Fujitsu et VMware. Ils ont concocté une solution de cloud hybride alléchante pour toute entreprise de taille moyenne à la recherche d’efficacité, de flexibilité et de simplicité, tout en étant minimaliste côté coût.

Infrastructure virtualisée d’une manière créative

Le secret de cette solution de sorcière high-tech ? Une infrastructure virtualisée de qualité entreprise, mariant harmonieusement les technologies de pointe vSphere 8, Fujitsu PRIMERGY Servers et le système de gestion all-flash de NetApp. Le 10 novembre dernier, Californie, San José, une scène se passe : NetApp brandit fièrement sa nouvelle potion de virtualisation. Une virtualisation destinée aux PME, et qui sera distribuée par VMware et NetApp par le biais de Fujitsu. Cette aubaine permet aux PME de cajoler leurs applications traditionnelles ou modernes, avec l’aide de l’intégration du NetApp ONTAP à vSphere.

Réponse aux défis budgétaires du cloud

Nous vous présentons quelques données qui font tourner la tête comme une toupie. Une étude menée par IDC en 2023, mentionne que presque 60% des entreprises sondées ont la main un peu trop lourde quand il s’agit de dépenser dans le cloud. Les limites budgétaires sont souvent dépassées de deux à trois fois plus que prévu. Alors, une solution adaptée est plus que nécessaire pour naviguer sereinement dans cette tempête technologique. Les entreprises prennent désormais le chemin du « cloud-smart » et de l’ « application-first » pour bâtir leurs architectures hybrides et multicloud. Il est question de garder les mains sur le volant avec maîtrise et conviction.

Témoignage de Jenni Flinders

Jenni Flinders, vice-présidente principale de l’organisation des partenaires WW chez NetApp, a coutume de dire : « Les PME réclament des technologies de confiance, disposant des fonctionnalités dignes d’un marché professionnel. Cependant, elles se passent souvent de ces possibilités à cause de la complexité et des coûts élevés. Avec NetApp, à l’occasion de notre 25ème anniversaire de partenariat avec Fujitsu, nous leurs tendons une bouée de sauvetage. Ce sera une solution virtualisée intégrée simplifiée à un coût raisonnable. »

L’union technologique pour une plateforme cloud-ready performante

L’union de VMware vSphere, Fujitsu PRIMERGY Servers et NetApp All-Flash déroule le tapis rouge aux entreprises IT. Elle leurs offre une plateforme cloud-ready chaleureuse et performante. Les responsables peuvent y transférer leurs charges de travail sans effort vers n’importe quel fournisseur de cloud public. Et si le cœur leur en dit, ils peuvent la ramener sur site, tout en maintenant une uniformité opérationnelle.

L’engagement de Fujitsu pour la croissance des clients

Christian Leutner, vice-président et responsable de l’activité Plateforme européenne chez Fujitsu, jure sur le cloud. « Chez Fujitsu, nous nous dévouons à apporter des solutions innovantes pour aider nos clients à grandir, quelle que soit leur taille ou leur secteur. Grâce à notre partenariat avec NetApp, nous sommes capables de leur donner des solutions de virtualisation clé en main, simplifiées et bon marché. Ce qui leur permet de se concentrer sur l’innovation pour gagner en compétitivité. »

Quelques points forts du système

– VMware vSphere 8, le sorcier de la virtualisation, qui apporte les bontés du cloud aux déploiements locaux.

– Les serveurs Fujitsu PRIMERGY armés des derniers processeurs Intel x86, le Fujitsu Software Infrastructure Manager (SIM) et des services professionnels de Fujitsu.

– Les systèmes de gestion all-flash A150s de NetApp : performance professionnelle à un tarif d’entrée de gamme abordable.

– NetApp ONTAP et des intégrations API à vSphere pour simplifier l’approvisionnement et les opérations de stockage.

– Le logiciel groupé NetApp qui comprend des technologies innovantes comme SnapCenter, SnapMirror, SnapRestore et FlexClone. Ces derniers aident à transférer et simplifier les opérations de gestion des données.

Communiqué de presse du 10 Novembre 2023