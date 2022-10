Cloud Microsoft : l’impossible croissance ?

Très prochainement après la clôture du marché, Microsoft devrait annoncer ses résultats trimestriels qui se concentreront certainement sur ses opérations cloud. En fait, ces derniers trimestres, ces opérations ont connu une croissance fulgurante.

Microsoft, encore 20 % d’augmentation sur les opérations cloud

Microsoft Azure, la plateforme de cloud computing public de Microsoft est pour la société son seul cloud hybride cohérent. En fait, en plus d’une sécurité optimale, celle-ci offre à la société une productivité de développeur inégalée.

Ceci a tout de suite été constaté dès le dernier trimestre de l’année. En effet, pendant cette période, les opérations cloud Microsoft ont rapporté 20,9 milliards de dollars de revenus. Cette somme représente une augmentation séquentielle considérable de 10 % pour la société bien qu’elle fût pour elle légèrement en dessous des estimations. Et même, cela équivaut à une augmentation encore plus importante de 20 % Y/Y. Voici par ailleurs l’avis de la directrice financière Amy Hood à ce propos. « Dans un environnement dynamique, nous avons constaté une forte demande, pris des parts de marché et accru l’engagement des clients envers notre plate-forme cloud », a-t-elle déclaré.

Des opérations cloud presque toujours solides

Bien que l’estimation du consensus de Zacks pour la métrique indique une légère baisse séquentielle, en général, les opérations cloud de Microsoft ont toujours été solides. C’est notamment grâce au cloud computing qui est rapidement devenu une technologie essentielle pour de nombreuses entreprises. Figurant dans la liste, Microsoft en a également profité de ses avantages.

En fait, Microsoft a délibérément dépassé les attentes en matière de bénéfices. Elle a réussi neuf battements de BPA sur dix durant ces dix derniers trimestres. Concernant les estimations, les analystes ont été plus ou moins baissiers. Ils ont effectivement réalisé 5 révisions négatives au cours des derniers mois. Pourtant, l’estimation du BPA de Zacks Consensus de 2,30 $ représente une légère augmentation de 13 % en glissement annuel. L’unique échec sur les dix battements est notamment arrivé lors du dernier rapport trimestriel de Microsoft. Plus précisément, quand les bénéfices ont été inférieurs à 2 % par rapport aux attentes. Néanmoins, il convient également de noter que les actions ont augmenté après chacun de ses quatre derniers tirages trimestriels.

De même, le chiffre d’affaires de MSFT devrait également faire objet d’une fulgurante croissance. A ce sujet, l’estimation des ventes de Zacks Consensus de 49,5 milliards de dollars indiquent une croissance des revenus Y/Y de plus de 9 %. En bref, les opérations cloud de Microsoft y sont beaucoup dans cette inimaginable croissance du trimestre.