C’est quoi un CMS en informatique ? 

Avant de créer un site internet ou une application web, il vaut mieux comprendre les outils et les technologies disponibles. Un terme que vous avez peut-être déjà rencontré est CMS. Ce sigle signifie « Content Management System » en anglais.

En français, il s’agit tout simplement d’un système de gestion de contenu. Mais qu’est-ce qu’un CMS exactement, pourquoi est-il si important et comment le choisir ? Quels sont les principaux CMS ? Retrouvez nos éléments de réponse à travers ces quelques paragraphes.

Le CMS : définition, fonctionnement et avantages

Un CMS est un programme informatique conçu pour simplifier la création, la modification et la gestion de contenu numérique. Il donne aux utilisateurs la possibilité de gérer facilement leur site web, en permettant la création de pages, l’ajout d’images, de vidéos ou encore la rédaction d’articles de blog. Le principal avantage qu’il offre est sa simplicité d’utilisation. La manipulation reste en effet accessible aux personnes qui ne possèdent pas de compétences techniques approfondies.

Grâce à une interface conviviale et intuitive, les utilisateurs peuvent rapidement maîtriser les diverses fonctionnalités proposées par le CMS. Ils peuvent ainsi gérer leurs contenus sans avoir besoin de connaître le langage HTML, CSS ou JavaScript, par exemple. Cela permet donc à des non-initiés de créer et de gérer un site internet professionnel sans recourir à des prestataires extérieurs. De ce fait, ils économisent du temps et de l’argent.

L’utilisation d’un CMS présente de nombreux avantages pour ceux qui souhaitent créer et gérer un site internet :

✅ Economie de temps et d’argent. Les CMS permettent de limiter la dépendance vis-à-vis des prestataires externes (développeurs, intégrateurs, graphistes, etc.). Cela représente une source d’économies importantes et un gain de temps non négligeable pour les entreprises.

✅ Flexibilité et évolutivité. Grâce à sa structure modulaire et ses nombreuses options d’extension, un CMS offre une grande capacité à s’adapter aux besoins spécifiques de chaque projet et à évoluer avec lui au fil du temps.

✅ Accessibilité. Le caractère intuitif et convivial d’un CMS rend cette solution facile à prendre en main par un large public. Il n’exige pas des compétences techniques avancées. Les utilisateurs peuvent ainsi mieux maîtriser leur communication digitale et adopter une posture proactive dans la gestion de leur site web.

Quels sont les différents types de CMS :

CMS open source

Ce type de système est souvent le plus populaire, car il offre une grande liberté et une flexibilité importante. Les CMS open source sont développés par une communauté d’utilisateurs. Ils contribuent à améliorer constamment le programme et à résoudre les éventuels problèmes techniques. Parmi les CMS open source les plus connus, on peut citer WordPress, Drupal ou encore Joomla !. Les utilisateurs peuvent donc profiter d’un produit gratuit (ou peu coûteux), personnalisable à souhait et mis à jour régulièrement.

CMS commercial

Ce type de CMS est développé et maintenu par une entreprise commerciale. Cette dernière s’occupe aussi des mises à jour, de la sécurité et de l’assistance technique. Ces plateformes offrent généralement des fonctionnalités avancées et une stabilité accrue. Toutefois, elles peuvent être beaucoup plus coûteuses que les solutions open source. En outre, les options de personnalisation et d’extensions sont parfois limitées, ce qui peut les rendre moins attractifs pour certains projets. Un exemple de CMS commercial est Adobe Experience Manager.

CMS spécifique

Aussi appelé « CMS sur mesure », il s’agit d’un système de gestion de contenu développé spécifiquement pour un projet ou une entreprise donnée. Cela peut être une solution intéressante pour les organisations ayant des besoins très précis et un budget très conséquent. Pour cause, le CMS est entièrement personnalisé selon les exigences du client. Toutefois, le coût de développement et de maintenance est généralement beaucoup plus élevé que celui des autres types de CMS.

En dehors des marques bien connues, des plateformes proposant des solutions sur mesure, telles que CMS Hub répondent aussi aux besoins des éditeurs de sites internet, en l’occurrence les e-commerçants.

➡️ L’adaptabilité aux besoins spécifiques

Avant de prendre une décision, il est important de déterminer si le CMS répond correctement à vos attentes en termes de fonctionnalités et d’extensions. Cela comprend la facilité d’utilisation et la possibilité de créer des designs personnalisés. Il faut aussi exiger l’intégration avec d’autres outils (réseaux sociaux, référencement Google, etc.). La prise en charge de différentes langues reste une énième condition à vérifier.

➡️ La simplicité d’utilisation

Un CMS doit offrir une interface intuitive permettant même aux utilisateurs non techniques de créer et gérer facilement du contenu. Cela inclut la mise en page, l’édition et la publication des contenus, ainsi que leur organisation et leur catégorisation.

➡️ Le coût global

Le prix d’un CMS peut varier considérablement en fonction des options choisies. Il faut bien comparer les différentes solutions disponibles. L’éditeur doit prendre en compte les coûts liés à l’hébergement, aux mises à jour, aux extensions payantes ou encore au support technique.

➡️ La communauté et le support

Un CMS bénéficiant d’une large communauté d’utilisateurs est généralement un bon choix. Cela assure une meilleure réactivité en cas de problèmes techniques ou de questions. De plus, une large communauté permet souvent d’accéder à un grand nombre d’extensions, de thèmes et de ressources pour personnaliser et améliorer votre site web.

WordPress : le CMS le plus populaire du monde

Sans surprise, WordPress figure en tête du classement des meilleurs CMS. Créé dans les années 2000, il a rapidement gagné en popularité grâce à sa simplicité d’utilisation et sa polyvalence. Aujourd’hui, près de 40 % des sites internet mondiaux sont développés avec WordPress.

La force de WordPress réside dans son accessibilité. C’est l’un des CMS qui offre la meilleure expérience utilisateur, même aux débutants totaux. Grâce à ses nombreuses extensions et thèmes, il est possible de personnaliser entièrement son site afin de répondre précisément à ses besoins et exigences. La communauté autour de WordPress est également extrêmement vaste. Ce qui permet de bénéficier d’un excellent support technique en cas de problème.

D’autres atouts majeurs de ce CMS sont l’optimisation pour les moteurs de recherche (SEO), grâce au respect des standards du Web, et une compatibilité avec tous les types de dispositifs (ordinateurs, tablettes, smartphones). WordPress convient donc parfaitement pour la création d’un site vitrine, quelle que soit la taille de votre entreprise.

Même si WordPress convient à de nombreux types de projets, il peut ne pas être le meilleur choix pour des sites hautement spécialisés ou exigeants en termes de performance. L’installation d’un trop grand nombre d’extensions peut ralentir considérablement le temps de chargement du site. Certains plugins peuvent même devenir trop dangereux.

Joomla : une alternative polyvalente à WordPress

En deuxième position se trouve Joomla, qui se différencie principalement par sa flexibilité et ses capacités de personnalisation avancées. Au-delà de son aspect plus technique, ce CMS plaît davantage aux utilisateurs ayant déjà quelques compétences en développement web grâce aux fonctionnalités qu’il présente notamment pour la gestion de communautés importantes (sites gouvernementaux, entreprises).

Joomla a pour atout majeur sa modularité, qui permet de mettre en place rapidement tout type de projet numérique. De plus, il offre une excellente compatibilité multilingue, idéal pour les sites destinés à un public international. Sa communauté est également bien installée, avec un bon support et une grande variété d’extensions et de templates.

L’avantage majeur de Joomla réside dans sa capacité à s’adapter aussi bien aux petits projets qu’aux grands médias d’actualité grâce à ses nombreuses extensions disponibles et son optimisation SEO. Son interface conviviale et sa prise en main rapide font de même de ce CMS un choix judicieux pour un site d’actualité de qualité.

Pour tirer pleinement parti des possibilités offertes par Joomla, il est recommandé de disposer d’une certaine expérience en matière de programmation web. Effectivement, les débutants pourraient rencontrer des difficultés dans l’utilisation et la configuration de cet outil, qui est d’ailleurs moins intuitif que WordPress. Par conséquent, il faudra généralement investir plus de temps lors du développement et de la mise en ligne d’un site Joomla.

Drupal : le CMS pour les experts

Créé en 2001, Drupal est considéré comme l’un des CMS les plus puissants du marché. Ses fonctionnalités avancées le rendent particulièrement adapté à des projets complexes, tels que les gros sites e-commerce ou institutionnels, mais aussi à des sites médias qui diffusent un grand volume de contenu.

La principale force de Drupal réside dans sa flexibilité et son évolutivité. Il permet de construire des sites sur mesure aux performances optimisées grâce à une approche modulaire et orientée programmation. Les possibilités de personnalisation sont presque infinies pour répondre parfaitement aux besoins du site. Il offre également une excellente sécurisation des données et une bonne gestion des droits d’accès pour les équipes techniques.

Le niveau d’exigence technique est beaucoup plus élevé que celui requis par WordPress ou Joomla. Ceux qui décident de se lancer avec Drupal doivent posséder des connaissances solides en HTML, CSS, JavaScript et PHP. Le temps de prise en main peut s’avérer relativement long et laborieux pour les non-initiés. De plus, la popularité moins importante de Drupal entraîne un choix moins vaste d’extensions et de templates prêts à l’emploi.

Wix : un outil simple et intuitif pour créer rapidement un site web

Contrairement aux autres CMS présentés jusqu’à présent, Wix n’est pas une plateforme open source, mais un éditeur de site en ligne. Il s’adresse principalement aux utilisateurs désireux de créer très facilement un site web sans investir beaucoup de temps ou d’argent dans le développement.

Wix est particulièrement apprécié pour son interface simple et intuitive, qui offre des options de personnalisation variées pour obtenir rapidement un résultat professionnel. L’utilisateur peut choisir parmi une large sélection de templates, qu’il pourra adapter ensuite selon ses envies grâce à un système de glisser-déposer. La gestion du contenu est également optimisée pour faciliter la tâche aux débutants.

Le principal inconvénient lié à l’utilisation de Wix est sa dépendance totale au service en ligne de la plateforme. En fait, il n’est pas possible de récupérer les données ou de migrer vers un autre hébergeur sans repartir de zéro lorsqu’on choisit ce CMS. De plus, les fonctionnalités offertes restent globalement moins avancées que celles proposées par les autres CMS, réduisant ainsi le périmètre de vos possibilités créatives.

PrestaShop : une référence pour les boutiques en ligne

En matière de CMS pour l’e-commerce, PrestaShop fait figure de référence grâce à ses fonctionnalités complètes et sa facilité d’utilisation. Cette solution open source accompagne le développement de votre plateforme en offrant tous les outils nécessaires : gestion des produits, stocks et clients, paiement en ligne sécurisé, marketing et promotions, suivi des commandes et statistiques.

Son large choix de thèmes professionnels permet de créer rapidement un site attrayant aux couleurs de votre entreprise, tout en profitant de nombreuses extensions pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires. PrestaShop intègre également des solutions SEO pour améliorer la visibilité de votre boutique en ligne sur les moteurs de recherche, tels que Google ou Microsoft Bing. Son ample communauté d’utilisateurs assure un soutien technique efficace en cas de besoin.

Un bon site web est toujours « en construction » ! Auteur anonyme

Oxwall, le CMS dédié au développement de réseaux sociaux

La création d’un réseau social exige un CMS offrant des fonctionnalités avancées de création et de gestion de groupes d’utilisateurs, de communication entre membres, ainsi que de partage et d’échange de contenu (textes, photos, vidéos). Les options traditionnelles comme WordPress ou Joomla peuvent être adaptées à cet usage grâce à des extensions spécifiques, mais il existe également des solutions plus spécialisées.

Oxwall est un CMS spécialement conçu pour la création de réseaux sociaux et communautés en ligne, qui s’appuie sur la flexibilité du PHP. Ses fonctionnalités clés incluent : profil utilisateur étendu, mur d’actualité, système de messagerie interne, connecteurs pour les principaux réseaux sociaux, gestion des groupes et événements, ainsi que de nombreuses extensions pour personnaliser l’expérience utilisateur. Oxwall est donc une solution idéale si vous cherchez à développer une plateforme sociale de type Facebook.

