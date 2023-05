Les fans du groupe Coldplay pris dans le tourbillon d’une arnaque aux tickets

Le groupe Coldplay prévoit deux dates de concert vers la fin de cette année, les 18 et 19 novembre prochain en l’occurrence. Dès que les billets ont été mis en vente sur les sites partenaires, les fans ont rapidement été pris dans une arnaque aux tickets.

Coldplay prévoit deux dates de concert à Perth en Australie, les 18 et 19 novembre prochains. Le groupe de pop rock anglais avait initialement prévu une seule date, mais face à l’affluence des demandes, les organisateurs ont décidé d’ajouter une seconde date.

La prévente a commencé le 15 mai dernier à 10 heures et s’est poursuivie jusqu’au lendemain, le 16 mai à 9 heures sur Ticketmaster. En l’espace de 24 heures, la liste d’attente comptait déjà 300.000 fans pour seulement 60.000 tickets disponibles.

La vente des billets grand public a été lancée le 16 mai à partir de 10 heures sur le site livenation.com.au. Les billets de ces concerts qui entrent dans le cadre du Music of The Spheres World Tour du groupe sont visiblement très convoités, une aubaine pour les arnaqueurs qui n’ont pas tardé à exploiter le filon.

Les arnaques au tickets pour les prochains concerts de Coldplay à Perth se multiplient. De plus en plus d’escrocs proposent des billets sur des plateformes non autorisées comme Gumtree et Facebook Marketplace.

Le CPWA, l’organisme chargé de la protection des consommateurs en Australie-Occidentale, exhorte les consommateurs à être très prudents. Ils doivent acheter leurs billets uniquement sur des plateformes autorisées. « Ceux qui se tournent vers ces sites Web courent un risque élevé de se faire arnaquer », explique un enquêteur de l’organisme.

Le gouvernement d’Australie-Occidentale avertit que toute personne reconnue coupable d’escroquerie de billets ou de vente de billets à un prix plus élevé recevra un avis d’infraction. Les amendes vont de 2 000 à 20 000 dollars.

Coldplay passera par l’Indonésie avant de performer en Australie. Le groupe donnera un concert à Jakarta le 15 novembre prochain, et là aussi, les arnaqueurs n’y vont pas de main morte. Les policiers locaux viennent d’ailleurs de signaler que le nombre de fans arnaqués ne cesse de croître et risque encore d’augmenter.

