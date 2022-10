Découvrez comment Spectro Cloud veut simplifier la gestion d’infrastructure Edge cloud native

Une nouvelle plateforme verra le jour chez Spectro Cloud, elle bénéficiera de mesures de simplification des appareils périphériques exploitant Kubernetes.

En mars dernier, Spectro Cloud a révélé Palette Edge. Grâce à cette plateforme, la puissance de Kubernetes pouvait atteindre les périphéries. Récemment, une optimisation de Palette Edge a pu se faire. On promet un embarquement des périphériques, une amélioration du système d’exploitation et un nouveau portail NOC. De ce portail, les utilisateurs pourront voir et contrôler tous les appareils périphériques liés à Kubernetes.

Spectro Cloud : Palette eXtended Kubernetes Edge

Une nouvelle création est née : la Palette eXtended Kubernetes Edge (PXK-E). Elle se basera sur Kubernetes via la Cloud Native Computing Foundation (CNCF). PXK-E solidifiera la gestion de la sécurité en faisant de la périphérie en un environnement immuable aux normes sur le durcissement de la sécurité de NIST-800.

Un environnement immuable

La toute première configuration est particulière car « une fois lancée, elle ne peut plus être modifiée ». Selon les DevOps, c’est le meilleur moyen de stabiliser une configuration. Dans l’univers Kubernetes, l’immuabilité désigne l’ensemble de la configuration et de l’état des charges de travail et du cluster.

Elle se fonde sur un système d’exploitation open source appelé Kairos. Ce dernier est capable à lui-seul de maîtriser l’installation et le contrôle des distributions Linux et Kubernetes. Si des modifications s’opèrent sur le système d’exploitation, elles font d’abord l’objet d’un enregistrement puis d’un stockage sur disque dur. Elles seront ensuite appliquées au redémarrage de l’appareil. Cela sied particulièrement lors des pannes, on peut alors restaurer le système à la dernière version de sa configuration. Pensé de prime abord par CoreOS, Kairos partage l’immuabilité à tous types de systèmes d’exploitation Linux, dont Ubuntu, Alpine, openSUSE.

D’autre part, Palette Edge effectue maintenant la prise en charge des distributions grand public opérables à la périphérie comme Kubernetes amont, K3s et RKE2.

Un nouveau tableau de bord de type NOC

Ce tableau de bord permettra aux ingénieurs DevOps de visualiser avec aise les clusters et les périphériques selon leur localisation. Ce nouveau tableau facilite également l’accès aux clusters et leur dépannage peu importe où ils se trouvent. Cette nouvelle invention évite le déplacement des ingénieurs vers les datas centers.

Spectro Cloud a inventé un processus de lancement sur base d’un code QR. Tout utilisateur peut être dirigé lorsqu’il mettra en place les périphériques. Il y a de quoi faciliter toute installation et intégration d’appareils périphériques.

Notons que l’entreprise a toujours eu à cœur la résolution effective des obstacles rencontrés par les entreprises. Particulièrement, lorsqu’il s’agit des difficultés aux déploiements et à la gestion des écosystèmes edge computing sur Kubernetes. C’est la raison pour laquelle ils ont créé la PXK-E, Kairos et les nouveaux tableaux de bord de type NOC. Cette nouvelle palette vise à décomplexifier la gestion des périphériques.