L’état de l’internet en 2024, notre planète de plus en plus connectée

En avril 2024, un rapport révèle que plus de deux tiers des habitants de la planète utilisent Internet. Cet article explore les tendances actuelles et analyse les implications de cette connectivité mondiale croissante.

L'explosion du nombre d'internautes

La population mondiale continue de se numériser à un rythme effréné. En 2024, 5,44 milliards de personnes sont connectées, soit une hausse de 3,4% par rapport à l'année précédente. L'Inde se distingue avec une augmentation significative du nombre de ses internautes.

Cette statistique constitue un tiers de la croissance mondiale. Cette expansion reflète des changements profonds dans l'accès global à l'information et aux technologies. Voici les 10 points essentiels du rapport trimestriel en vidéo :

Changements dans la consommation de médias

Les dernières données montrent que le temps passé à regarder la télévision a diminué de quatre minutes en moyenne cette année. En même temps, l'usage d'Internet demeure constant et cela remet en question la tendance générale à la diminution des médias traditionnels. Cette évolution suggère un transfert d'intérêt vers des formes de consommation médiatique plus modernes et numériques.

La réalité numérique de la Génération Z

Contrairement aux idées reçues, la Génération Z utilise massivement Google et les emails. Ils fréquentent également les sites web des marques et privilégient Internet principalement pour socialiser. Ces comportements démontrent une intégration profonde d'Internet dans leurs routines quotidiennes.

Dominance des plateformes de médias sociaux

YouTube domine le classement mondial des applications sociales en termes d'utilisation active. TikTok, Facebook et WhatsApp le suivent de près, tandis qu'Instagram reste la plateforme préférée à l'échelle mondiale. Cette hiérarchie met en lumière les préférences et les habitudes des utilisateurs à travers le monde.

Reddit et l'essor des communautés numériques

Reddit continue d'élargir sa portée avec plus de 500 millions de visiteurs uniques mensuels. Cela souligne l'importance des forums et des communautés en ligne dans le paysage médiatique actuel. Cette expansion reflète une demande croissante pour des espaces de discussion divers et engagés.

Pénétration croissante du gaming

La popularité du gaming continue de croître et touche désormais 84,7% de la population mondiale. Les données indiquent une augmentation de l'engagement chez toutes les tranches d'âge, y compris chez les 55-64 ans qui consacrent en moyenne plus de 30 minutes par jour aux jeux sur console.

Adoption croissante des technologies portables

La possession de montres intelligentes a augmenté de 11,6% en un an. Les Émirats arabes unis, la Tchéquie et l'Inde affichent les taux d'adoption les plus élevés. Cela reflète une tendance vers des interactions encore plus personnalisées et portables.

Ces tendances soulignent l'évolution rapide du paysage numérique et de la connectivité mondial. Elles mettent en avant des changements significatifs dans les comportements et les préférences technologiques.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.