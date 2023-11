Running : pourquoi les coureurs gobent cette pilule électronique ?

La pilule électronique mesure la température interne des coureurs, une merveille technologique pour le sport et la santé. Elle offre un aperçu fascinant des futures possibilités dans ces domaines.

Cette avancée technologique, adoptée par les coureurs pour surveiller leur température corporelle, est un exemple éclatant de l’intégration de la technologie dans le sport. Examinons pourquoi les coureurs sont si enclins à adopter cette pilule électronique.

Les pilules électroniques transforment la surveillance de la santé des coureurs en pleine course

Les coureurs avalent désormais des pilules électroniques, révolutionnant la manière dont ils surveillent leur santé pendant la course. Ces pilules, ingérées avant l’effort, mesurent la température interne du coureur et envoient les données à une montre intelligente. Ainsi, les coureurs peuvent s’assurer qu’ils ne risquent pas la surchauffe, un danger réel lors d’efforts intenses.

Ces données accumulées créent une base de référence pour les appareils portables. Ces derniers pourront bientôt détecter avec plus de précision la température centrale, même lorsqu’ils sont portés à même la peau. Ce progrès est crucial non seulement pour les coureurs mais aussi pour les personnes à risque comme les personnes âgées et les travailleurs en extérieur.

Why runners are swallowing electronic pills to help build next-generation wearables https://t.co/rhHkA6qZNE — Romain_Bodycap (@RBodycap) November 20, 2023

Singapour : pilule électronique révolutionne la surveillance thermique dans le sport

Le Centre de résilience et de performance thermique à Singapour joue un rôle pivot dans le développement de la pilule électronique pour les coureurs. Sous la direction de Jason Lee, le centre se consacre à l’amélioration des dispositifs portables. L’objectif est de mieux évaluer la contrainte thermique, particulièrement dans des climats exigeants comme celui de Singapour.

Développée par BodyCap, une entreprise française, cette pilule électronique embarque une batterie, un capteur de température et un émetteur. Approuvée pour la recherche et les usages cliniques, elle est utilisée dans les domaines militaire et sportif. Sa capacité à disparaître naturellement du corps après deux jours en fait un outil pratique et sûr.

Applications et perspectives futures

L’impact de la pilule électronique va au-delà du monde du running. Elle s’avère utile dans de nombreux scénarios. Par exemple, pour les travailleurs en extérieur et les personnes âgées. En collaboration avec des entreprises comme Samsung, des dispositifs comme la Galaxy Watch6 peuvent désormais suivre des données cruciales, telles que la température corporelle en temps réel.

Timothy Tan de Samsung souligne le potentiel de cette collaboration pour améliorer la sécurité et la surveillance de la santé. De plus, ces dispositifs peuvent alerter les utilisateurs lorsqu’ils approchent de leur seuil thermique dangereux. Cela permet des interventions rapides et potentiellement salvatrices.

L’avenir s’oriente vers des méthodes de suivi non invasives. Cependant, bien que les dispositifs actuels soient déjà avancés, l’objectif est de développer des systèmes encore plus précis et pratiques.