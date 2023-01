Comment le créateur du Bitcoin s’est fait voler toute sa fortune par un hacker

L’un des principaux développeurs du Bitcoin, Luke Dashjr, vient d’annoncer s’être fait voler toute sa cryptomonnaie par un hacker. Au total, plus de 200 BTC soit l’équivalent de plus de 3 millions de dollars ont été subtilisés. Toutefois, certains experts doutent de la véracité des faits…

De nombreuses personnes se font arnaquer en tentant d’investir dans les cryptomonnaies. Et pour cause : les hackers redoublent d’inventivité pour s’emparer de ces précieux actifs numériques. Le phishing, le ransomware et les attaques par force brute sont quelques-unes des méthodes employées par les criminels pour voler leurs victimes.

Malheureusement, même les créateurs des cryptomonnaies ne sont pas à l’abri de ces larcins. L’un des développeurs originaux du Bitcoin, Luke Dashjr, vient d’annoncer s’être fait voler des centaines de BTC sur ses différents comptes fin 2022.

Alors qu’il a travaillé sur le Bitcoin Project pendant les douze dernières années, l’homme a révélé l’affaire sur Twitter le 1er janvier 2022. Bien qu’il ait exprimé sa détresse, Dashjr n’a pas immédiatement précisé comment sa fortune s’est évaporée.

PSA: My PGP key is compromised, and at least many of my bitcoins stolen. I have no idea how. Help please. #Bitcoin — @LukeDashjr@BitcoinHackers.org on Mastodon (@LukeDashjr) January 1, 2023

Après avoir réussi à accéder à sa réserve de Bitcoin, le hacker a transféré l’argent vers un autre portefeuille crypto. À l’heure actuelle, les fonds dérobés sont encore stockés sur le wallet qui contient un total de 216,93 BTC. L’équivalent de 3,6 millions de dollars au cours actuel.

Selon Dashjr, un cybercriminel est parvenu à obtenir sa clé PGP. Rappelons que PGP ou Pretty Good Privacy est un programme de sécurité populaire conçu pour protéger les internautes grâce au chiffrement. Le criminel a ensuite pu accéder à son « hot wallet » contenant les BTC.

Véritable hack ou évasion fiscale 2.0 ?

De nombreux utilisateurs de Twitter ont apporté leur compassion au développeur, mais certains doutent de sa déclaration. Pour beaucoup, il semble impossible qu’un tel événement se produise. Une simple clé PGP ne pourrait théoriquement permettre d’accéder au portefeuille crypto…

Lorsqu’un internaute lui a demandé davantage de précisions pour éviter que d’autres personnes subissent le même sort, Dashjr a répondu qu’il n’avait « aucune idée » de la façon dont l’incident a pu se produire. En réponse à un autre utilisateur demandant comment la perte de clé PGP a pu mener à la perte de Bitcoin, il a déclaré que « tout est compromis ». On peut en déduire que le hacker s’est emparé d’autres informations personnelles.

Do you a sense of what really happened? Can you share some insights that may help others? — Ouriel @ZenGo (@OurielOhayon) January 2, 2023

Toutefois, certains refusent purement et simplement de croire à ce récit. Un internaute affirme : « je n’y crois pas. Vous avez tous au moins des bases en cybersécurité, et vous voulez qu’on croit que vous gardiez plus de 200 BTC sur un hot wallet ? ».

Plusieurs personnes ont également souligné que la période des impôts approche aux États-Unis. À leurs yeux, toute cette histoire ne serait qu’un stratagème de Luke Dashjr pour éviter les taxes sur sa fortune. Un esprit cynique pourrait aussi imaginer une fraude à l’assurance pour doubler la mise…

Quoi qu’il en soit, aucun élément concret ne permet d’accuser Dashjr d’une telle entourloupe. Comme d’innombrables investisseurs crypto, le développeur pourrait tout aussi bien être victime de hackers toujours plus redoutables pour lesquels l’industrie crypto représente un filon d’or…