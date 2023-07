Cybersécurité : Microsoft déploie des outils pour contrer les attaques chinoises

Microsoft va proposer gratuitement certains outils de cybersécurité à ses clients cloud. Cette décision intervient après la récente campagne de cyberespionnage menée par la Chine contre de hauts dirigeants américains. Ces attaques impliquent des failles de sécurité sur le système de messagerie basé sur le cloud du géant de l’informatique.

Microsoft a toujours proposé des outils de cybersécurité à ses clients, mais les fonctionnalités avancées étaient uniquement disponibles moyennant des frais. Récemment, Microsoft a été pris dans un tourbillon de polémiques suite à une attaque de cyberespionnage menée par un gang de hackers chinois visant de hauts responsables américains.

