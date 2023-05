Cybertruck : Tesla lance un giveaway pour gagner un pick-up électrique

Alors que Tesla ne cesse de repousser la date de sortie de l’imposant Cybertruck, la société lance un giveaway qui permettra au plus chanceux de gagner un de ses pick-up électriques. Cette tombola entre dans le cadre du remaniement de son programme de parrainage.

Tesla a lancé un programme de parrainage en 2019, un programme que la société a rapidement abandonné en 2021 avant de le reprendre deux ans plus tard. Le constructeur américain de véhicules électroniques veut repenser ce programme de parrainage.

C’est dans le cadre de ce remaniement que la société américaine lance un giveaway qui vous offre une chance de remporter un Cybertruck, le pick-up à venir de la marque. Pour participer au tirage au sort, vous devez créer un compte Tesla et accumuler au moins 500 points.

NEW: Tesla has revamped the Referral program and introduced a new loyalty program! Here’s what you need to know



• S/X: 3,500 credits (referrer)

• 3/Y: 2,000 credits (referrer)



• S/X: 6,000 credits (loyalty)

• 3/Y: 3,000 credits (loyalty)



• New Cybertruck raffle for 500! pic.twitter.com/4pgbFS6paA