Elon Musk vs Apple : le conflit expliqué

Elon Musk vs Apple est un conflit de longue date. Seulement, il y a des détails qui méritent qu’on y prête plus d’attention pour bien comprendre les raisons.

Tesla est principalement connu pour ses voitures électriques orientées vers l’énergie durable. Apple, quant à elle, est une firme qui a toujours excellé dans la technologie de communication mais qui veut pénétrer dans le marché des voitures électriques. L’un comme l’autre ambitionne de rester leader dans son domaine. L’extension de leur secteur d’activité paraît un peu farfelue et alimente les conflits entre les deux entités. Mais qu’est-ce qui se cache vraiment sous cette tension ? Comment se manifeste-t-elle ?

Une admiration plutôt qu’une haine ?

On entend toujours Elon Musk balancer des discours inappropriés sur Apple. Récemment, il a introduit une nouvelle tarification pour Twitter Blue en fonction du chemin suivant lequel l’utilisateur accède à l’application. Ce qui signifie une nouvelle manière de bannir le système iOS.

Cependant, derrière ses différents coups, Elon Musk semble plutôt éprouver une admiration. Le PDG de Tesla éprouve une grande admiration pour le fondateur d’Apple, Steve Jobs. Qui sait, c’est peut-être pour cette raison que celui-ci a commencé à travailler avec son biographe, Walter Isaacson.

Par ailleurs, Musk envisage de devenir le PDG de la combinaison Apple-Tesla. En effet, Apple a pour ambition de produire des voitures électriques. Les investissements sont déjà élevés, au point d’espérer voir bientôt des voitures Apple en circulation. Cela dit, Tim Cook, l’actuel PDG d’Apple lui a fait comprendre sa réticence, voire son dégoût à ce propos.

Comment se manifeste le conflit Elon Musk vs Apple ?

Récemment, Musk a imposé une tarification discriminatoire de Twitter Blue au détriment des utilisateurs d’appareils Apple. En effet, une majoration de 37,5% est appliquée à tous ceux qui accèdent à Twitter via l’App Store.

Si les utilisateurs Web et Android ne paient que 8 $ pour l’utilisation du service d’abonnement à Twitter Blue, les utilisateurs d’iOS doivent payer 3 $ en sus. Cette tarification a déjà commencé dès le 12 décembre 2022.

A première vue, on pense tout de suite qu’Elon Musk agit de la sorte afin de punir indirectement Apple. Cependant, en observant sous un autre angle, on y voit un peu d’indice du conflit Elon Musk vs Apple à propos de la taxe secrète de 30% sur les achats intégrés.

Elon Musk vs Apple : Une histoire de concurrence ?

La discorde d’Elon Musk vs Apple relève également d’une origine concurrentielle. Les deux firmes ont élu leur siège dans la baie de San Francisco. Elles manifestent un besoin similaire d’ingénieurs en mécanique et d’autres techniciens qualifiés. Cela exprime déjà une bataille pour obtenir les meilleurs talents.

Effectivement, il ne faut pas oublier qu’Apple a aussi investi dans l’industrie automobile, notamment dans la production de voitures électriques. Aujourd’hui, on attend que les Apple-car fassent leur coming-out, mais imaginez la concurrence avec Tesla si ces véhicules autonomes rejoignent le marché.

Plus encore, la majorité des anciens employés de Tesla se sont migrés vers Apple. De son côté, Musk encourage ses employés indignés à intégrer la communauté professionnelle Apple. Rien qu’en 2018, Apple a embauché des dizaines d’anciens employés de Tesla dont certains étaient licenciés et d’autres ayant démissionné.