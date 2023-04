Les Daft Punk avouent s’être séparés par peur de l’IA : la révélation choc

Les Daft Punk préfèrent l’humanité à la technologie. Le groupe s’inquiète de l’IA et de ses conséquences potentiellement dangereuses pour l’homme.

L’Intelligence Artificielle (IA) a considérablement modifié la façon dont nous créons, consommons et produisons la musique. Les algorithmes peuvent maintenant être utilisés pour générer de la musique, comme c’est le cas avec l’IA MusicLM de Google.

Dans un autre cas d’utilisation, l’IA permet d’identifier les goûts des consommateurs et recommander des morceaux en fonction de leur historique d’écoute sur des plateformes comme Spotify. Cependant, certains artistes estiment que l’utilisation excessive de l’IA peut nuire à l’émotion et à l’humanité de la musique.

Pourquoi les Daft Punk craignent l’avancement de l’IA ?

Dans une interview accordée à la BBC, Thomas Bangalter, l’un des anciens membres du célèbre duo de musique électronique Daft Punk, a exprimé sa crainte envers l’intelligence artificielle. Malgré leur apparence de robots, les membres du groupe ont toujours été du côté de l’humanité, selon Bangalter.

Pour lui, les machines ne peuvent pas exprimer les émotions complexes et profondes qu’un être humain peut ressentir. Cette déclaration peut être vue comme une critique de la tendance actuelle. En effet, de nombreuses personnes s’adonnent à l’utilisation de l’IA dans la musique et les arts en générales.

L’impact de l’IA sur la créativité humaine et l’expression artistique est un sujet de préoccupation pour de nombreux artistes. Les inquiétudes des artistes sur l’IA dans la création artistique soulèvent ainsi des interrogations sur l’avenir de la musique.

#ThomasBangalter, one of the two former members of the iconic music duo #DaftPunk, has revealed the rise of artificial intelligence scares him.#AI #artificialintelligence #robotshttps://t.co/aRCBtRtvfn — CyberNews (@CyberNews) April 6, 2023

Daft Punk : réflexion sur l’impact de l’IA dans l’art et la culture

Les propos de Bangalter sur l’IA s’inscrivent dans un débat plus large sur la créativité artistique. De nombreux experts s’inquiètent de la tendance actuelle à l’utilisation de l’IA dans la musique, la peinture, la littérature et d’autres formes d’art. Alors que les algorithmes peuvent générer des œuvres d’art convaincantes, certains craignent que cela ne conduise à une uniformisation de la culture, avec des créations qui manquent d’originalité et de personnalité.

Il est clair que l’impact de l’IA sur l’art et la culture est complexe et soulève des préoccupations importantes. Cependant, la réflexion de Bangalter sur la place de l’humain dans la création artistique montre que les artistes sont conscients de ces enjeux et cherchent à trouver un équilibre entre la technologie et l’émotion humaine. »Nous avons essayé d’utiliser ces machines pour exprimer quelque chose d’extrêmement émouvant qu’une machine ne peut pas ressentir, mais qu’un humain peut ressentir », a déclaré le musicien.

IA génératrice de musiques : un défi pour les artistes

Les IA artistiques sont de plus en plus populaires et le domaine de la musique n’est pas épargné. L’une des plus célèbres d’entre elles est MusicLM, développée par Google, qui utilise la technologie GPT pour générer de la musique originale à partir de prompts. Cette plateforme d’IA a été entraînée sur des millions de séquences musicales. Par conséquent, elle est capable de générer des morceaux complets en fonction des instructions données.

Bien que la musique générée par les IA soit considérée comme « libre de droits », cela a suscité des inquiétudes quant à l’avenir des musiciens professionnels. Beaucoup se demandent si ces technologies pourraient remplacer les musiciens humains et causer des pertes d’emplois dans l’industrie musicale.

Malgré cela, les IA génératrices de musique offrent également des opportunités passionnantes pour les musiciens et les producteurs. Elles permettent la création de nouvelles compositions et en explorant des sons innovants.