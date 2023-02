Data Center : ce nouveau design va permettre à Meta d’économiser 4 milliards $

Meta a annoncé un pivot majeur dans sa stratégie de construction de Data Center en adoptant une approche « progressive ». Cette nouvelle approche permettra à l’entreprise de réduire les dépenses d’investissement de plusieurs milliards de dollars.

Pour cette nouvelle année, Meta s’engage à une stratégie de consolidation d’installations, de réduction de coûts et d’optimisation des dépenses. Cela aidera l’entreprise à assurer sa croissance à long terme. La société est prête à faire des sacrifices pour atteindre ses objectifs malgré l’abandon des actifs et les licenciements.

Meta annule plusieurs projets de Data Center

Meta a annoncé récemment qu’elle annule plusieurs de ses projets de Data Center suite à la nouvelle approche adoptée par l’entreprise. Cette nouvelle stratégie implique une réduction de la taille et de la fréquence de construction de nouveaux centres de données. Cela permettra à l’entreprise d’optimiser l’utilisation des ressources et d’économiser des coûts.

En annonçant les résultats du quatrième trimestre 2022, la directrice financière de Meta, Susan Li, a déclaré que l’entreprise est en train de développer une nouvelle génération de Data Center. Elle a ajouté que ce nouveau modèle sera beaucoup plus flexible pour prendre en charge les travaux liés à l’IA.

Par ailleurs, la directrice a expliqué que cette approche permettra de construire des plans de base plus économique. Néanmoins, ces nouvelles générations de Data Center auront la possibilité de s’adapter rapidement à la capacité future si nécessaire.

Data Center : la nouvelle approche progressive de Meta économise des milliards

La nouvelle approche progressive adoptée par Meta vise à optimiser l’utilisation des ressources existantes plutôt qu’à construire de nouveaux centres de données. Cela implique une utilisation plus efficace des Datas Centers existants. Dans cette optique, l’entreprise compte augmenter leurs capacités de stockage tout en optimisant les algorithmes de gestion de la demande.

De plus, cela permet à l’entreprise de mieux répondre aux besoins en constante évolution des clients. Cela permet également d’offrir des solutions de stockage de données plus avancées et plus flexibles. La nouvelle approche permettra à Meta d’économiser des milliards de dollars sur les coûts de construction et d’exploitation des Data Centers.

Cette approche garantit également une meilleure sécurité et une plus grande fiabilité des Datas Centers. Ces critères sont essentiels pour les entreprises qui dépendent fortement des technologies de l’information pour leur activité quotidienne.

Meta poursuit sa stratégie de consolidation

Le géant américain a annoncé ses résultats financiers pour l’année 2023 et a présenté ses plans pour l’avenir. Pour la suite, le PDG Mark Zuckerberg a annoncé une stratégie de consolidation des installations. Cela inclura la sous-location, la résiliation anticipée ou l’abandon de plusieurs immeubles de bureaux et le licenciement de 11 000 employés.

Toutefois, le nombre total d’employés a augmenté de 20 % par rapport à l’année précédente malgré les réductions d’effectifs. Cela prouve au moins que la société est en train de se développer.

En parallèle, le chiffre d’affaires de l’entreprise a diminué de 4 % en glissement annuel et le bénéfice net de l’ensemble de l’année a chuté de 41 %. Les coûts de restructuration ont affecté la marge d’exploitation, mais les indemnités de départ n’ont pas eu un impact significatif. La raison à cela est qu’ils ont été compensés par les économies salariales. En fin de compte, les résultats financiers de Meta montrent un certain défi, mais aussi une vision claire pour l’avenir.