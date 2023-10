Google Cloud clashe AWS ! Cette database est-elle vraiment 2 fois moins cher ?

Après avoir annoncé la mise à jour de sa database, Google n’a pas manqué de narguer AWS, son principal concurrent qui le dépasse pourtant de loin en termes de part de marché. Google soutient notamment que Cloud Spanner est désormais 2 fois moins cher, mais est-ce vraiment le cas ?

Cloud Spanner améliore ses performances

Cloud Spanner est une solution de database adaptée aux systèmes distribués à l’échelle mondiale nécessitant une cohérence transactionnelle. Ce service permet de combiner la structure d’une base de données relationnelle avec l’échelle horizontale non relationnelle.

Cloud Spanner peut être utilisé pour stocker des données relationnelles organisées en lignes et en colonnes. Il est également capable de contenir certains autres types d’informations, notamment des enregistrements semi-structurés (collections de descriptions de produits, documents commerciaux…).

Google vient de mettre à jour Cloud Spanner. L’update se concentre essentiellement sur l’amélioration des performances de la base de données. Selon Google, Cloud Spanner offre désormais un débit 50 % plus élevé (le débit mesure la quantité de données pouvant être lues et écrites par seconde par les applications).

Google améliore également la capacité de stockage de sa database. Aujourd’hui, une seule instance Cloud Spanner peut désormais contenir jusqu’à 10 téraoctets de données, contre une limite de 4 téraoctets auparavant. Tout cela, pour le même prix.

Alors, la database de Google est-elle réellement 2 fois moins cher ?

Google affirme que Cloud Spanner coûte désormais la moitié du prix. La vitesse ayant été doublée, cela signifie dit-il que la database devient plus rentable pour les utilisateurs même si le coût reste le même (un prix plancher de 65 dollars par mois pour une instance cloud prête pour la production).

Google n’a pas manqué de comparer ses nouvelles offres à celles d’AWS, son concurrent qui lui, propose DynamoDB. Ce service est disponible avec une tarification proportionnelle aux besoins de chacun (coût disponible sur demande).

La comparaison des coûts entre Cloud Spanner et DynamoDB nécessite donc un examen plus approfondi. Alors que Google affirme que Cloud Spanner coûte désormais 2 fois moins cher, il faut savoir que le coût réel dépend fortement de la charge de travail. Il faudrait plus de données pour pouvoir soutenir cette affirmation.

Par ailleurs, Google affirme que Spanner peut gérer 3 milliards de requêtes par seconde, contre 126 millions de requêtes par seconde pour DynamoDB. Là aussi, la comparaison n’est pas tout à fait juste. Les chiffres de Google sont basés sur une charge de pointe spécifique, mais le véritable débit maximum de DynamoDB n’a pas été spécifié par AWS. En tout cas, Google espère marquer des points avec ces récentes améliorations.