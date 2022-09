Dell émet des propos sur le data center vert et le numérique responsable

Un article rédigé par Dell alerte sur la nécessité d’une stratégie globale pour élaborer un data center respectueux de l’environnement.

Travis Vigil, VP de Dell répond aux affirmations publiques de VAST concernant le data center vert et son serveur. Ce dernier avait été perçu plus écologique que PowerScale et PowerProtect. Selon Travis : « Au sein de notre société, le respect de l’écologie est une priorité. C’est également la responsabilité de tout fournisseur. Au rythme présent, nous déplorons le manque d’entrain venant de nos pairs pour atteindre les objectifs fixés à la création d’un data center vert ainsi qu’aux résultats escomptés. »

La société est très active dans la préservation de l’environnement

Les chiffres de l’Agence Internationale de l’Energie qui avertissent de la probabilité que les données pourraient dévorer un cinquième de l’électricité mondiale en 2025 apparaissent dans le blog. Travis reprend « Pour créer un data center vert, nous avons besoin d’une stratégie globale, de partenaires intègres. » L’entreprise s’est déjà alliée à des partenaires soucieux d’atténuer leur empreinte écologique. Et cela en agissant sur le système d’alimentation, de refroidissement, les racks et l’efficacité énergétique. Dell ne compte pas en rester là et prévoit d’agir sur d’autres paramètres plus fondamentaux. Entre autres la conception du data center, les sources d’énergie et la recherche d’autres méthodes de refroidissement.

Dell a d’ailleurs baissé l’intensité énergétique de VxRail et PowerFlex jusqu’à 83 % durant presque une décennie. Frenesius Medical Care, un client de la société témoigne que grâce à PowerMx, ils ont réduit leur empreinte carbone de près de 50 %, et les coûts de refroidissement et d’alimentation de 35 %.

Dell OpenManage Enterprise (OME) pour un data center vert

Ce logiciel permet d’effectuer un contrôle de l’alimentation du serveur sur base de la consommation et des charges de travail. Les utilisateurs y suivent également les chiffres liés à la température.

Grâce à OME, la consommation électrique et thermique de tous les serveurs peut être gérée. D’autre part, cet outil sert à établir des rapports significatifs qui serviront à atteindre les objectifs de développement durables. Il informe sur les serveurs inactifs et la quantité d’émission de gaz à effet de serre des serveurs PowerEdge. Il est également possible d’y établir des plafonds d’utilisation du rack et de connaître les relevés d’alimentation et du thermostat. Les utilisateurs se servent également d’OME pour déterminer la qualité d’utilisation de la machine virtuelle. Mais aussi pour comparer les mesures de performance du serveur. D’autre part, Dell peut allonger ces options à d’autres produits de data center vert comme les nœuds de stockage.

Travis Vigil soutient que leur plus grand avantage est qu’ils agissent au niveau de chaque produit de leur portefeuille pour la réduction de leur empreinte carbone. L’entreprise travaille aussi au niveau de l’écosystème en y proposant des solutions effectives pour atténuer l’empreinte carbone du data center. Cette entreprise entend bien faire savoir son engagement et ses actions concrètes pour ses convictions envers le numérique responsable.