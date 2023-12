Démarchage téléphonique : comment vous débarrasser de ce fléau pour de bon

Le démarchage téléphonique incessant vous agace ? Découvrez comment vous en préserver efficacement.

Le démarchage téléphonique est une pratique agaçante qui consiste à recevoir des appels non sollicités, souvent pour vendre des produits ou des services. Heureusement, il existe des règles et des moyens pour mettre fin à ce fléau. Dans cet article, nous allons explorer comment vous pouvez vous débarrasser définitivement du démarchage téléphonique en utilisant des solutions légales et pratiques.

Qu’est-ce que le démarchage téléphonique ?

Commençons par définir le démarchage téléphonique : il s’agit d’appeler une personne pour lui vendre un produit ou un service sans demande préalable.

En France, la loi n°2020-901 du 24 juillet 2020 réglemente cette pratique. Cette loi encadre le démarchage téléphonique et vise à lutter contre les appels frauduleux.

Les règlementations du démarchage téléphonique

Pour mieux comprendre, il est crucial de connaître les règles. D’abord, il est interdit d’effectuer des appels commerciaux depuis des numéros débutant par 06 ou 07. Ensuite, le démarchage n’est pas autorisé le week-end et les jours fériés.

En outre, les plateformes de démarchage doivent utiliser des numéros spécifiques, clairement identifiables. Ces mesures, renforcées depuis janvier 2023, visent à limiter les désagréments pour les consommateurs. En plus, les professionnels limitent les appels de démarchage en semaine à certaines plages horaires, de 10h à 13h et de 14h à 20h.

Obligations des entreprises de démarchage

Parallèlement, les entreprises engagées dans le démarchage téléphonique doivent se conformer à des obligations spécifiques. Elles doivent demander l’autorisation de poursuivre l’appel, se présenter clairement, et expliquer l’objet de leur appel.

Si le consommateur souhaite mettre fin à l’appel, l’opérateur doit immédiatement respecter son choix. Par ailleurs, un accord verbal nécessite un intervalle de 24 heures avant de pouvoir signer un contrat. Le non-respect de ces obligations peut entraîner des amendes significatives.

Inscription sur la liste BLOCTEL

Pour se prémunir contre le démarchage téléphonique, l’inscription sur la liste BLOCTEL est une démarche efficace. Ce service gratuit empêche les professionnels de démarcher téléphoniquement ceux qui y sont inscrits. L’inscription se fait simplement sur le site web de BLOCTEL.

Signaler les manquements

Enfin, il est possible de signaler les entreprises ne respectant pas les règles de BLOCTEL. Les utilisateurs peuvent déposer directement leurs plaintes sur le site de BLOCTEL, et la DGCCRF les examine ensuite. Toutefois, certaines exceptions existent : des entreprises comme les instituts de sondage ou les associations non lucratives peuvent toujours effectuer des appels dans certains cas.