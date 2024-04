Dépendance économique : le lourd tribut des pays africains envers Paris

La France entretient des liens économiques étroits avec de nombreux pays africains, notamment sous la forme de dettes contractées par ces derniers. En 2022, la dette totale des pays africains envers la France s'élevait à environ 17 milliards d'euros.

Bien que l'ère coloniale appartienne désormais au passé, les liens économiques unissant la France à de nombreux États africains demeurent puissants. Cette dynamique trouve son reflet dans les importantes dettes contractées par ces nations auprès de l'ancienne puissance tutélaire. Un fardeau financier qui, pour certains pays, frôle la dépendance économique pure et simple.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes

La dette globale pesant sur le continent noir à l'égard de Paris atteignait en 2022 la somme astronomique de 17 milliards d'euros, soit l'équivalent de 11 191 milliards de francs CFA. Un montant colossal, réparti entre aides publiques au développement et financements commerciaux, cautionné par l'État français lui-même ou par ses institutions financières.

Parmi cette myriade de pays endettés, trois se distinguent particulièrement par l'ampleur de leur ardoise financière. Le Maroc trône au sommet avec plus de 3 milliards d'euros de dettes, tandis que l'Égypte et la Côte d'Ivoire suivent avec respectivement 1,5 milliard et 1,4 milliard d'euros.

Une situation qui, dans le cas du Royaume chérifien et de l'État ivoirien, trouve son explication dans les relations historiques privilégiées qu'ils entretiennent avec l'Hexagone. Le cas égyptien, en revanche, soulève des interrogations quant aux raisons d'un tel endettement.

Des dettes qui dépassent les frontières linguistiques

Au-delà de ce trio de tête, d'autres pays pèsent lourdement dans les créances détenues par la France sur le continent. Le Cameroun, le Sénégal, la Tunisie, le Kenya ou encore le Nigéria font ainsi figure de débiteurs significatifs à l'égard de Paris. Ce qui témoigne de l'étendue de l'influence économique française qui dépasse le seul cadre de la francophonie.

Un constat s'impose néanmoins : les nations regroupées au sein de l'espace monétaire de la zone franc CFA semblent particulièrement dépendantes des financements hexagonaux. Fin 2022, leur dette cumulée à l'égard de la France avoisinait les 6 milliards d'euros, les États de l'UEMOA étant nettement plus exposés que ceux de la CEMAC. Une situation qui, au-delà des considérations économiques, ne manque pas d'interroger sur les réalités géopolitiques sous-jacentes à cette dépendance financière durable.

