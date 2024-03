Desserts de rêve réinventés : Cette imprimante 3D va bouleverser vos papilles

Marine Coré-Baillais a créé « La Pâtisserie Numérique », une entreprise pionnière dans l'impression 3D alimentaire, avec une machine unique au monde capable de confectionner des bases de pâtisseries aux formes et textures inédites.

Faire preuve de créativité dans l'univers gourmand n'a jamais été aussi simple ! Grâce aux prouesses de Marine Coré-Baillais, une véritable révolution numérique déferle sur les cuisines. Cette entrepreneuse visionnaire a développé une solution inédite mariant haute technologie et tradition pâtissière : une imprimante 3D capable de confectionner des bases sucrées aux formes et textures infiniment variées.

Une alchimie novatrice

Loin d'être un simple gadget, cette machine fait figure de véritable pierre philosophale pour les cordons bleus en quête de créativité. Son secret ? Directement intégré dans un espace de travail classique, l'appareil injecte avec précision des préparations liquides au cœur de la farine. Les possibilités deviennent alors illimitées.

Lieu d'expression à la pointe de l'innovation, le système permet de sculpter d'infinies structures tout en préservant la richesse du savoir-faire artisanal. Un pari audacieux, mais définitivement payant.

Sérieux avantages à la clé

Au-delà du simple aspect esthétique, cette merveille technologique bouscule les codes avec de sérieux arguments. En premier lieu, elle représente un gain de temps considérable avec une capacité de production allant jusqu'à 300 pièces par jour, tout en réduisant les efforts physiques parfois éprouvants.

Polyvalente, elle autorise également d'explorer de nouveaux terrains comme la conception de contenants comestibles directement sur place. Un véritable atout pour des créations éphémères ou la réduction des déchets.

Une adoption en douceur

Bien que destinée dans un premier temps aux grandes tables et palaces, cette innovation ne laisse pas indifférents les artisans. Véritable réponse aux enjeux de productivité, de créativité et de valorisation des savoir-faire, elle séduit déjà certains chefs et pourrait rapidement séduire le marché de la boulangerie-pâtisserie traditionnelle.

À 23 000 euros l'unité ou en location mensuelle à 500 euros, ce concentré de prouesses demeure pour l'heure un investissement conséquent, mais qu'une récente levée de fonds pourrait bien démocratiser à terme.

Nouvelles perspectives alléchantes

Le succès rencontré par cette avant-gardiste de la pâtisserie numérique ne se dément pas. Marine Coré-Baillais voit désormais plus grand avec des projets d'extension pour accompagner une demande internationale croissante et le développement de nouveaux modèles.

Le pari est lancé pour que, dans quelques années, ces outils d'un nouveau genre rejoignent peut-être les cuisines des particuliers les plus audacieux. Une chose est sûre, la gourmandise a de beaux jours devant elle !

