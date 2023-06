Diablo IV : comment une cyberattaque a mis le jeu en panne tout le weekend ?

À peine un mois après son lancement officiel, Diablo IV a été paralysé tout un week-end par une redoutable cyberattaque.

Cette intrusion malveillante a plongé les joueurs dans l’obscurité et a semé le chaos dans le monde virtuel de Diablo IV, le dernier jeu tant attendu de Blizzard. Les serveurs, normalement bourdonnants d’activité, se sont soudainement retrouvés en panne, laissant les joueurs frustrés et déconcertés.

Le jeu Diablo IV a été victime d’une attaque cybernétique de type DDoS récemment. Le message qui s’est affiché sur l’écran principal du menu a confirmé les faits. En conséquence, les joueurs ont subi des déconnexions fréquentes lors de cette semaine particulièrement animée pour le jeu d’aventure en ligne.

Le communiqué du support client de Battle.net, relayé via un tweet tôt le 25 juin, annonce que des investigations sont en cours. Cela a pour but de remédier aux problèmes de connexion perturbant Diablo IV.

Cependant, ultérieurement dans la journée, l’entreprise a confirmé sa persévérance dans les enquêtes sur ces problèmes. Ils ont déclaré qu’ils étaient effectivement victimes d’une attaque DDoS. L’expression « distributed denial of service » (DDoS), en anglais, fait référence à une méthode de cyberattaque. Cela vise à saturer un système d’interactions, privant ainsi les utilisateurs légitimes de l’accès au service prévu.

It seems #DiabloIV might be facing DDOS/server issues once again, as many players are reporting being unable to log in, license errors and all. So if you're having problems with the game, it's not just you! https://t.co/Tq8RrhBXgN#Diablo pic.twitter.com/zyBF8fLgRb