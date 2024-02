Dignif AI : après l’IA qui déshabille les femmes, voici celle qui les rhabille !

Dignif AI est un mouvement qui vise à exploiter l’intelligence artificielle pour rhabiller les femmes dénudées sur les photos, afin de mettre en lumière la façon dont une tenue vestimentaire peut totalement changer l’image qu’une personne dégage. Retour de la vertu à l’ère du numérique, ou pudibonderie 2.0 ?

Depuis l’émergence de l’IA générative, de nombreux outils permettant de déshabiller les femmes grâce à l’intelligence artificielle ont vu le jour.

Ces logiciels peuvent faire disparaître les habits d’une femme (ou d’un homme) sur n’importe quelle photo, en prédisant à quoi ressemblerait son corps dénudé.

L’IA est si avancée qu’elle crée l’illusion parfaite, à tel point qu’il est devenu presque impossible de savoir s’il s’agit d’une vraie photo nue ou d’un montage. Et les outils les plus performants fonctionnent même sur les vidéos !

Toutefois, si cette technologie fait le bonheur des pervers du monde entier, elle n’est évidemment pas du goût de tous.

À présent, les conservateurs et autres traditionalistes viennent de créer un nouveau mouvement à l’extrême opposé : Dignif AI.

Ce nom est un jeu de mots avec le terme « dignify » qui signifie « dignifier » en français. Le but ? Utiliser l’IA pour « redonner de la dignité » aux personnes qui n’en ont plus.

Même si la notion de dignité est un jugement purement subjectif, le principe de base est simple. Plutôt que d’exploiter l’IA pour supprimer les vêtements, il s’agit au contraire de s’en servir pour habiller ceux et celles qui sont vêtus de façon trop légère, vulgaire ou sexualisée.

L’IA, nouvelle arme des conservateurs et des traditionalistes

Au fil des décennies, les codes vestimentaires ont changé et les femmes en particulier se couvrent de moins en moins. Il y a moins d’un siècle en France, voir les genoux d’une femme était encore considéré comme le summum de l’érotisme !

Aujourd’hui, nous sommes dans l’extrême inverse et voir les parties intimes d’une inconnue sur internet ne surprend même plus. Cette tendance s’est accentuée avec l’essor des réseaux sociaux, du porno amateur et des plateformes comme OnlyFans…

Les créateurs du mouvement Dignif AI voient dans ce phénomène une décadence, et cherchent à restaurer la dignité et la moralité de notre société grâce à l’IA.

Selon un article posté sur Medium par Stefan, l’un des fondateurs, les formes d’une belle femme sont comparables aux possessions d’un homme riche. Elles devraient donc être protégées de la même manière.

À ses yeux, une femme affichant son corps sur internet est donc comparable à un homme riche exhibant sa fortune. Il est persuadé que cela mène la société à sa perte.

Convaincu que l’IA reste avant tout un outil, Stefan estime qu’elle peut être utilisée aussi bien pour dégrader la vertu que pour la restaurer.

Au-delà des vêtements, Dignif AI veut restaurer les valeurs

Initialement, Dignif AI visait principalement les célébrités et les stars du porno. L’objectif est de comparer les photos d’individus avec et sans vêtements pour montrer comme la vertu et la pudeur peuvent être élégantes.

Toutefois, le mouvement né sur 4chan s’est étendu au-delà d’une critique vestimentaire pour promouvoir d’autres valeurs traditionnelles comme l’élégance, le noyau familial et le monoculturalisme. Nous vous proposons quelques exemples dénichés sur les réseaux…

Le retour de l’hypocrisie pudibonde à l’ère de l’IA ?

Jadis, la dignité était considérée comme la valeur la plus importante par les philosophes qui estimaient qu’elle mérite qu’on meure pour elles. Les temps ont changé.

Toutefois, la connexion entre la dignité et la façon dont les femmes s’habillent est un sujet épineux et polémique. Comme dit le proverbe, l’habit ne fait pas le moine.

Il est regrettable de voir que les conservateurs, souvent proches de la mouvance identitaire et patriote, adoptent le même ton moralisateur que les islamistes radicaux qu’ils combattent…

Au final, la façon dont une femme s’habille ne concerne qu’elle. Cela reste intéressant de voir comme la technologie IA et le DeepFake peuvent être exploités à des fins idéologiques !

Et vous, que pensez-vous de ce mouvement ? Êtes-vous plutôt pour ou contre ? Exprimez-vous en commentaire !

