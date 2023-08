Disney veut réduire ses coûts via l’IA : des têtes vont tomber

Disney explore la puissance de l’IA pour réduire ses coûts. La société a donc formé un groupe de travail dédié à l’étude de la mise en œuvre de l’intelligence artificielle dans les différents domaines couvrant l’ensemble de ses activités. Cette stratégie suppose-t-elle d’éventuelles pertes d’emploi ?

Selon Reuters, Disney souhaite développer ses propres applications alimentées par l’IA et nouer des alliances stratégiques avec des entreprises établies du secteur. Depuis presque 100 ans, la Maison de Mickey a toujours été à la pointe de la technologie, que ce soit dans la production cinématographique ou l’’ingénierie appliquée à ses attractions.

