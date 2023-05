Toyota : les données de plus de 2 millions de clients exposées. Le constructeur japonais s’excuse

Toyota Motor Corp. vient de publier un communiqué révélant une exposition de données sans précédent. Une base de données cloud est restée accessible au public pendant près d’une décennie exposant les informations personnelles de plus de 2 millions de clients. Le constructeur japonais s’en excuse.

Dans un communiqué publié le 12 mai dernier, Toyota Motor Corp. a révélé une exposition de données de grande envergure. Le constructeur explique que l’incident de cybersécurité qui implique sa filiale Toyota Connected, a exposé les informations personnelles d’environ 2,15 millions d’utilisateurs en ligne.

