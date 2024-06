DuckDuckGo : le roi de la vie privée lance son ChatGPT, faut-il l’adopter ?

Comme les géants du Web, DuckDuckGo dispose enfin d'un accès aux IA de références. Désormais, vous pourrez utiliser les modèles GPT-3.5 Turbo d'OpenAI ou Claude 3 d'Anthropic à travers ce navigateur.

Certains préfèrent Google, Edge, ou les autres navigateurs célèbres. D'autres sont des adeptes de DuckDuckGo. Ce dernier a un atout assez particulier. Effectivement, vous pourrez l'utiliser d'une manière anonyme. Vos informations de navigation seront confidentielles, et ne seront pas exploitées pour une base des publicités en ligne, ou pour entraîner les IA. Et maintenant, les utilisateurs de DuckDuckGo auront accès à l'IA. Que demander de plus ?

DuckDuckGo : la protection des données, même après la venue de l'IA

C'est un fait connu depuis des années. Les intelligences artificielles ont besoin d'une base de données massive pour s'entraîner. Dans la majorité des cas, ce sont des informations venant des utilisateurs. Préférences de navigation, page la plus visitée, ou autres. Cependant, cette approche nuit parfois à l'expérience des utilisateurs.

Mais ce n'est pas le cas avec l'utilisation de l'IA sur DuckDuckGo. L'entreprise ne va pas utiliser les messages comme base de données pour les IA. De plus, les discussions sont anonymes, et votre identifiant ne figurera pas dans le registre de l'outil. Votre adresse IP sera remplacée par des alternatives venant de DuckDuckGo.

« De cette façon, il semble que les demandes viennent de nous et non de vous », expliquent les ingénieurs de DuckDuckGo.

Toutefois, les entreprises IA vont conserver quelques données

Fidèles à leurs engagements, les spécialistes de DuckDuckGo ont voulu rassurer les utilisateurs. Certes, certaines informations seront stockées. Mais cette approche n'est que temporaire. Ainsi, des lignes de discussions seront enregistrées, mais toujours d'une manière anonyme. Les fournisseurs d'IA ne peuvent pas les retracer.

Par ailleurs, les informations confidentielles seront supprimées. Coordonnées, adresses mail, IP, etc. Concernant les discussions, ces dernières seront effacées au bout de 30 jours. Les entreprises IA n'auront pas la possibilité de les exploiter. D'ailleurs, cette clause est incluse dans le contrat entre DuckDuckGo et les géants de l'intelligence artificielle.

GPT-3.5, Claude 3, Llama 3 70B, et Mixtral 8x7B seront au rendez-vous

Oui, ces modèles LLM de référence seront accessibles à travers DuckDuckGo. Les utilisateurs peuvent exploiter les atouts de ses IA à leur guise. Il suffit de se rendre sur duck.ai, en utilisant les commandes ! ai ou ! chat bang.

L'IA de DuckDuckGo : est-ce que l'offre est gratuite ?

Il n'est pas rare que les navigateurs mettent des abonnements payants aux utilisateurs. Cependant, l'utilisation de l'IA sur DuckDuckGo est gratuite, mais à une certaine condition. En effet, il y a des limites quotidiennes pour les usagers.

Afin d'enlever cette restriction, DuckDuckGo incite les utilisateurs à souscrire à des forfaits payants. De plus, cet abonnement donne accès à des modèles LLM plus performants.

DuckDuckGo rejoint ainsi les géants du web par ses nouvelles fonctionnalités IA. Mais est-ce que ce navigateur pourra rivaliser avec les références comme Google, Firefox, Safari, ou Edge ? Pour moi, DuckDuckGo est en bonne voie pour se faire une place dans ce secteur. Qu'en pensez-vous ?

