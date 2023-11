Eaton IPM 2.7.1 révolutionne de la sécurité des datacenters

Eaton est prêt à changer la donne en matière de protection des datacenters. Avec l’arrivée retentissante de la dernière version de son logiciel révolutionnaire Intelligent Power Manager (IPM), plus d’inquiétudes liées aux coupures de courant soudaines et inattendues. Prêt à monter d’un cran la sécurité générale de vos datacenters ? Accrochez-vous, parce qu’Eaton va faire passer vos onduleurs en surmultipliée.

La nouvelle version IPM qui apporte un changement de donne

Les plus vigilants d’entre nous pourraient dire : « Vraiment ? Une nouvelle version de logiciel, quoi de plus banal ? ». Oh, laissez-moi vous mettre au parfum ! Avec cette nouvelle mouture 2.7.1 d’IPM intégrée à la suite galactique Brightlayer, Eaton élargit le champ des possibles. Vos onduleurs et plateformes de virtualisation préférés sont à présent pris en charge. Imaginez le potentiel, une surveillance constante et efficace de vos installations électriques par l’équipe de choc formée par IPM. Ajoutez à cela un contrôle à distance ultra-précis, et vous obtenez une protection en sécurité de votre datacenter inébranlable contre tout évènement vicieux pouvant affecter la qualité de votre énergie.

Nous vous encourageons à visionner cette vidéo pour en savoir plus sur le logiciel d’Eaton.

Le logiciel d’IPM 2.7.1 avec une plateformes de virtualisation

Planifier une coupure de courant ? Impossible, me direz-vous. Et vous aurez raison. Ce n’est pas comme repérer un trou d’air avant de quitter le tarmac. Mais avec l’association stratégique des onduleurs et du logiciel de gestion d’alimentation électrique IPM d’Eaton, vos données et vos appareils électriques critiques sont enveloppés dans une couverture de sécurité de velours. Pour faire simple, vos batteries d’onduleur prennent le relais, permettant à vos équipements de continuer à jouer leur symphonie électronique pendant un temps prédéterminé. Dans l’intervalle, notre IPM surentraîné utilise ce temps précieux pour jouer les maestros avec vos serveurs natifs ou virtuels. Il réduit les charges électriques, orchestre des migrations de machines virtuelles et met hors tension certains éléments de l’infrastructure, assurant ainsi une gestion sans faille en cas de coupure de courant. Comment ça pour du flair ?

Un logiciel qui fait la différence

Bien sûr, un logiciel gérant comme un général une armée d’onduleurs se doit d’avoir une interface digne de ce nom. IPM ne se contente pas de gérer sans sourciller les arrêts et les redémarrages. Non, il regorge de fonctions ingénieusement automatisées et tellement pratiques que vous vous demanderez comment vous avez pu vous en passer. Parmi elles ? La migration de vos machines virtuelles vers des zones sûres et non affectées, l’optimisation sur mesure de la durée de vie de la batterie de l’onduleur et la protection optimale de votre matériel contre les conditions climatiques extrêmes.

Nouvelles fonctionnalités époustouflantes

Et ce n’est que la partie visible de l’iceberg. Tenez-vous bien, car le logiciel IPM 2.7.1 d’Eaton débarque avec une foule de nouvelles fonctionnalités à vous décrocher la mâchoire :

On parle d’une prise en charge de nouveaux modèles d’onduleurs, non seulement d’Eaton mais aussi d’HP et APC – Schneider. On ne fait pas les choses à moitié !

Expansion des modèles et compatibilité de virtualisation

Et cette petite merveille est compatible avec les dernières versions des plateformes de virtualisation les plus en vue, y compris VMWare 8.0 Update 1, Microsoft Windows Server 2022 et Oracle VM VirtualBox.

La prise en charge de Microsoft Hyper-V via le protocole WSMan grâce à des services API élargis, parce qu’on ne néglige aucun détail.

Le logiciel d’IPM 2.7.1 est le futur de la gestion de l’alimentation

Une supervision accrue des équipements grâce à un nouveau connecteur pour les environnements d’applications conteneurisées. IPM peut désormais surveiller directement les nodes Kubernetes…

Et pour finir, une optimisation de l’interface qui vous séduira par sa nouvelle visualisation des racks et des visualisations aux allures compactes et riches de la gestion de la chaîne d’alimentation et de l’environnement.

Alors, prêts à donner un coup de boost à la protection de votre datacenter ? Avec IPM 2.7.1 d’Eaton, on ne rigole plus avec la sécurité. Les onduleurs, ça vous parle ? Alors accrochez-vous, parce que vous allez être emporté par la vague IPM à la vitesse grand V !

Communiqué de presse du 08 novembre 2023