Cyberpunk 2077 : comment Elon Musk a braqué les développeurs pour être dans le jeu

Elon Musk est encore une fois au cœur d’une histoire abracadabrante. Il semblerait en effet que l’excentrique boss de Tesla et de X aurait braqué les développeurs de Cyberpunk 2077 pour être dans le jeu. Info ou Intox ?

Elon Musk aurait réellement braqué les développeurs de Cyberpunk 2077 pour apparaître dans le jeu. C’est tout sauf une intox ! Il s’agit apparemment d’une information authentique écrit noir sur blanc dans un livre fraîchement publié, la biographie du patron de X (ex-Twitter).

Elon Musk has the curiosity of all great innovators but he has something added, which is a maniacal intensity and passion.

