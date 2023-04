Grimes : l’ex d’Elon Musk offre son corps à l’IA

La chanteuse Grimes, ex-compagne d’Elon Musk, a décidé d’embrasser pleinement la révolution de l’IA. Elle invite quiconque à utiliser sa voix en DeepFake pour créer des chansons, à condition de partager la moitié des royalties. L’avenir de la musique ?

Depuis quelques jours, l’industrie de la musique est en panique. Suite au succès fulgurant d’une fausse chanson de Drake générée par l’IA, elle redoute un véritable raz de marée.

Si les DeepFakes créés via l’intelligence artificielle continuent de s’améliorer, les vrais artistes pourraient devenir totalement inutiles.

Leur voix pourra être synthétisée par n’importe qui, et les empires fondés par les labels au fil des décennies risquent de s’effondrer comme des châteaux de cartes…

Toutefois, tous les artistes ne tremblent pas face à l’essor de l’IA générative. La chanteuse Claire Boucher, mieux connue sous le nom de Grimes, y perçoit plutôt une nouvelle opportunité.

I'll split 50% royalties on any successful AI generated song that uses my voice. Same deal as I would with any artist i collab with. Feel free to use my voice without penalty. I have no label and no legal bindings. pic.twitter.com/KIY60B5uqt