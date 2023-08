Elon Musk dit franchement ce qu'il pense de nous : « La France est... »

Macron a lancé son offensive de charme pour convaincre Elon Musk d’investir en France. Dans un entretien accordé aux journalistes français, le Directeur général de Tesla Motors se dit favorable à cette idée. Il a profité de l’interview pour dire ce qu’il pensait franchement de la France et des Français.

En France, l’univers technologique aura été marqué par la septième édition du salon VivaTech qui s’est déroulé au mois de juin dernier. Le salon, connu pour être le plus grand événement européen dédié à la tech et à l’innovation, a reçu cette année de prestigieux invités, dont Elon Musk.

Il a aussi détrôné le CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas en termes de fréquentation, soit dit en passant. Quoi qu’il en soit, le PDG de Tesla Motors (mais aussi fondateur des sociétés OpenAI, Neuralink, SapceX, ou encore X.com) a tenu une conférence durant l’événement. Au programme, discuter de la technologie verte et d’un éventuel investissement en France.

En marge de l’événement, il a été invité sur les plateaux de télévision français et s’est exprimé sans langue de bois sur ses impressions sur la France. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’Elon Musk apprécie notre pays. Les français dit-il, sont talentueux et enthousiastes. Il avoue également être admiratif de ce côté particulièrement attirant de la France.

Lors d’une interview sur France 2, il déclare : « Il y a beaucoup de talents en France ». « Beaucoup de gens veulent venir en France, des gens du monde entier », ajoute-t-il. Cette bonne impression pourrait-elle jouer dans sa décision d’implanter une Gigafactory en France ?

Un mois avant le salon VivaTech, Musk a déjà rencontré personnellement Emmanuel Macron dans le cadre du sommet Choose France. Il s’agit d’une rencontre initiée par le président de la république lui-même pour convaincre les gros bonnets de l’économie d’investir en France.

Macron s’efforce notamment d’inciter les investisseurs à adhérer à des accords de technologies vertes grâce à de nouveaux crédits d’impôt qui leur seront bénéfiques. Il y a quelques années, il a déjà essayé de convaincre Musk de construire la Gigafactory européenne de Tesla en France. Mais le boss de Tesla a plutôt choisi l’Allemagne.

