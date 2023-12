Elon Musk veut lever 10 milliards $ pour sa startup xAI : quel est son projet ?

Un des hommes les plus influents de la planète, et le propriétaire de X (anciennement twitter) est actuellement en quête de 10 milliards de dollars pour financer sa startup xAI. Avec cette stratégie, est-ce qu’Elon Musk tente de se faire une place dans le domaine de l’intelligence artificielle ?

Elon Musk, l’homme le plus riche du monde a un projet de grande envergure en tête. Une récente publication a affirmé qu’il veut lever 10 milliards de dollars pour financer sa startup xAI. Avec cette approche, cette entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle pourrait rivaliser avec OpenAI, ou Google. Et le projet de Musk avance à une vitesse fulgurante, car il a déjà récolté une somme colossale pour le financer.

Elon Musk veut perfectionner Grok, le chatbot de xAI

La startup d’Elon Musk veut conquérir le marché de l’intelligence artificielle. En effet, elle vient de publier une version bêta de son chatbot Grok. Ce chatbot dispose d’un modèle de langage performant. Musk a même qualifié cette innovation de xAI comme le meilleur produit qui existe actuellement. De plus, le milliardaire et ses équipes vont apporter plusieurs mises à jour pour perfectionner Grok. Avec cette allure, cette nouvelle intelligence artificielle pourrait rivaliser avec ChatGPT, ou Bard.

Elon Musk a déjà donné un aperçu des particularités de xAI et de Grok. Pour lui, son projet d’intelligence artificielle est « en quête de vérité maximale, et essaye de comprendre la nature de l’univers ». C’est le fameux « TruthGPT », une idée pure d’Elon Musk. Et il pourrait être un des pionniers sur cette voie atypique.

Toutefois, aucune information concernant les fonds, et les investisseurs n’a été communiquée. Mais selon certains spécialistes, les investisseurs de X Corp (entreprise mère de X) pourraient financer les projets de xAI. Ils détiennent actuellement 25 % des actions de cette startup.

À ce jour, Elon Musk a déjà un fond de 134,7 millions de dollars pour débuter son projet. Mais pour atteindre son objectif, il devrait encore trouver d’autres investisseurs externes. Cette approche est nécessaire pour rejoindre les grands noms de l’intelligence artificielle.

Pour rassembler cette somme, Elon Musk va tenter de collaborer avec SpaceX et Boring Company vers le mois de janvier 2024. Et si cette stratégie ne suffit pas, il pourrait demander des financements venant des autres entreprises intéressées par son projet. En tout cas, le multimilliardaire veut tout faire pour réaliser son projet.

Une équipe de choc pour mettre xAI parmi les géants de la high-tech

Certes, les fonds manquent pour accélérer le développement de xAI. Toutefois, Elon Musk a déjà rassemblé une équipe de spécialistes pour rivaliser avec les grands noms de la haute technologie. Jared Birchall est le secrétaire général de cette startup. Igor Babuschkin s’occupe des missions techniques concernant l’intelligence artificielle. Cet ancien chercheur en IA de Google DeepMind peut perfectionner l’IA de xAI.

Par ailleurs, la startup va aussi collaborer avec les autres sociétés d’Elon Musk. Tesla et X seront les alliés de cette startup.