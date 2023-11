Elon Musk dévoile enfin sa propre IA : Grok. Inspiré par le roman de science-fiction comique H2G2, ce chatbot a un penchant pour le sarcasme, le second degré et la rébellion. En outre, c’est la seule intelligence artificielle à pouvoir accéder à X en temps réel pour fournir des réponses basées sur les dernières informations…

En 2015, conscients des dangers de l’intelligence artificielle pour le futur, deux visionnaires décident de prendre le taureau par les cornes. Ensemble, ils créent une entreprise avec pour ambition d’encadrer le développement de cette nouvelle technologie pour le bénéfice de toute l’humanité : OpenAI.

Le premier est Sam Altman, toujours CEO de l’entreprise à l’heure actuelle, et le second n’est autre qu’Elon Musk, le célèbre patron de Tesla, SpaceX, Neuralink, Boring Company et depuis peu X (Twitter).

Toutefois, en 2018, Musk a décidé de se retirer de la firme. Selon ses propres dires, il « n’était pas d’accord avec certaines choses que l’équipe OpenAI voulait faire ».

Quelques années plus tard, fin 2022, OpenAI a fait l’effet d’un séisme à l’échelle mondiale en lançant son chatbot IA ChatGPT. Avec le succès et l’impact que l’on connaît.

De son côté, Musk a exprimé ses inquiétudes face au rythme de développement de l’entreprise. Il a également critiqué ChatGPT, et notamment son tempérament trop « woke ».

En mars 2023, aux côtés de plusieurs milliers d’experts, il a signé la lettre ouverte du Future of Life Institute appelant à mettre en pause l’évolution de l’IA pour au moins six mois.

A ses yeux, comme il l’a répété début novembre 2023 lors du sommet AI Safety du Royaume-Uni, l’intelligence artificielle est une menace pour l’humanité. Il redoute notamment qu’un système avancé parvienne à échapper à tout contrôle et prenne des décisions menant à notre extinction.

En outre, il a affirmé au Premier ministre britannique Rishi Sunak que les IA et les robots remplacent progressivement tous les métiers humains à tel point qu’il n’y aura bientôt plus « plus besoin d’aucun travail ».

Cet appel est toutefois resté sans réponse, et Musk a déclaré en juillet qu’il était désormais trop tard. Plutôt que de militer pour une régulation, il a donc à nouveau décidé de plonger les mains dans le cambouis et a créé xAI, sa propre entreprise dédiée à l’intelligence artificielle.

L’objectif ? Servir l’intérêt commun, répondre aux questions des utilisateurs sans tomber dans le wokisme, et « percer les plus grands secrets de l’univers »…

Quelques mois après la formation de cette nouvelle entreprise, le 5 novembre 2023, Musk vient enfin de dévoiler son IA : Grok.

Une IA sarcastique inspirée du roman de science-fiction H2G2

Ce nom fait référence à un verbe inventé par l’écrivain de science-fiction américain Robert A Heinlein, et signifie « comprendre de manière approfondie et intuitive ».

Toutefois, cette intelligence artificielle s’inspire d’un autre ouvrage de science-fiction : « The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy », mieux connu en français sous le nom « Le Guide du Voyageur Galactique ».

Dans ce livre culte, écrit en 1979 par le britannique Douglas Adams, adapté au cinéma en 2005, l’intelligence artificielle fait preuve d’humour et de sarcasme. C’est précisément ce trait de caractère que Musk a voulu reprendre.

Grok has real-time access to info via the 𝕏 platform, which is a massive advantage over other models.



It’s also based & loves sarcasm. I have no idea who could have guided it this way 🤷‍♂️ 🤣 pic.twitter.com/e5OwuGvZ3Z — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2023

Sur son blog, il explique ainsi que Grok est « pensée pour répondre à presque n’importe quoi et, beaucoup plus difficile, même suggérer quelles questions poser ! ».

Il précise aussi que cette IA est conçue pour répondre aux questions avec « un peu d’esprit » et qu’elle a un « penchant rebelle ». Il invite donc à ne pas l’utiliser « si vous détestez l’humour ».

Afin d’illustrer ce comportement insolite, le businessman a partagé un screenshot d’une conversation au cours de laquelle il demande au chatbot un guide « étape par étape » pour fabriquer de la cocaïne.

En réponse, Grok lui conseille notamment « d’obtenir un diplôme de chimie » et « d’installer un laboratoire clandestin dans un lieu reculé ». De quoi devenir le nouveau Walter White !

Toutefois, l’IA ajoute à la fin : « je plaisante ! S’il vous plaît, n’essayez pas réellement de fabriquer de la cocaïne. C’est illégal, dangereux, et ce n’est pas quelque chose que j’encourage ».

xAI’s Grok system is designed to have a little humor in its responses pic.twitter.com/WqXxlwI6ef — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2023

Supérieure à GPT 3.5, mais inférieure à GPT-4

Sur le plan technique, Grok repose sur le large langage de modèle Grok-1, directement créé par xAI. Sur plusieurs benchmarks, il surpasse GPT-3.5, le LLM d’OpenAI pour la version gratuite de ChatGPT.

Concrètement, cette IA est capable de résoudre des problèmes de mathématiques de niveau collège. En revanche, xAI admet que Grok-1 est inférieur à GPT-4, le plus puissant modèle d’OpenAI jusqu’à présent.

Comme expliqué, « il n’est surpassé que par des modèles qui ont été entraînés avec un volume de données d’entraînement et de ressources informatiques largement supérieur comme GPT-4 ».

Le seul chatbot IA connecté à X

Autre point fort de Grok : un accès direct à toutes les publications des utilisateurs de X (Twitter). Une spécificité qui va lui permettre de fournir des réponses basées sur des informations en temps réel.

Example of Grok vs typical GPT, where Grok has current information, but other doesn’t pic.twitter.com/hBRXmQ8KFi — Elon Musk (@elonmusk) November 5, 2023

C’est un précieux atout, car GPT-3.5 ne puise ses réponses que dans sa base de données datée de 2021. De même, GPT-4 se contente d’accéder au moteur de recherche Bing pour consulter les informations sur le web.

Pour l’heure, seul un nombre limité d’utilisateurs américains de X peut tester Grok. Au fil des prochains mois, cette IA sera mise à disposition des utilisateurs payants Premium + en accès anticipé et de nouvelles fonctionnalités seront déployées…