Elle a perdu son travail à cause de ChatGPT, et nous raconte son histoire

Emily Hanley, rédactrice publicitaire, indépendante et comédienne, partage son expérience de la perte de son emploi due à l’essor de l’IA. En particulier le ChatGPT.

Dans une interview, Emily Hanley explique qu’elle et d’autres rédacteurs publicitaires au chômage ne sont que la première vague de l’IA collatérale. Elle explique qu’elle a commencé à perdre du travail lorsque ses clients ont décidé d’utiliser ChatGPT au lieu d’engager un rédacteur humain. Selon Emily Hanley, si un robot peut faire un travail à moindre coût, celui-ci finira par le faire.

ChatGPT : l’essor de l’IA l’a rendu chômeur

Emily Hanley a toujours rêvé d’une vie professionnelle active. Rédactrice indépendante à plein temps, elle a travaillé sur des pages web, des blogs de marque, des articles en ligne, des légendes de médias sociaux et des campagnes de marketing par courriel. Elle avait l’impression d’avoir une carrière durable.

Mais une baisse du nombre de ses missions a été constatée. Au lieu de 10 missions par semaine, elle en avait cinq, puis trois, puis une. Elle écrit : « la majorité de mes missions en freelance étaient confiées à une agence qui travaillait avec plusieurs marques. Lorsque j’ai cessé de recevoir des missions, j’ai envoyé un courriel à mon rédacteur en chef. Elle lui a demandé si elle avait été licenciée ou si toutes les marques l’avaient simplement éjectée. La bonne nouvelle était que ce n’était pas moi, mais la vraie raison m’a fait regretter que ce ne soit pas le cas, poursuit-elle.

En fait, les clients n’étaient tout simplement plus disposés à payer pour du copywriting. Sauf si celui-ci pouvait également fournir une gestion des e-mails et un système de création d’entonnoir, probablement en raison de la nouvelle popularité du ChatGPT.

Elle a ajouté que la plupart de ses clients étaient des petites entreprises, des start-ups et des jeunes marques. Ces dernières sont généralement les premières à s’adapter aux nouvelles technologies afin de réduire les coûts. D’ailleurs, tel est son cas.

Dur de trouver un emploi dans un marché sursaturé

Au cours des trois mois suivants, elle a régulièrement postulé à des postes liés au contenu et à la rédaction. Chaque semaine qui passe, elle élargit le champ de ses recherches.

Après plusieurs entretiens réussis, mais infructueux, elle s’est retrouvée au chômage. Elle poursuit : « Je suis alors tombée sur un poste prometteur par l’intermédiaire d’un recruteur assez insistant. L’entreprise recherchait un rédacteur pour former sa source d’intelligence artificielle. Et cela a pour but d’améliorer ses capacités de communication à l’image de celles des humains. Le contrat était de six mois. En effet, c’est le temps qu’il faudrait à l’IA pour apprendre à écrire comme un être humain« .

Elle poursuit que même si elle n’a pas eu l’intention d’accepter le poste, elle ne l’a finalement pas obtenu. À la place, elle a été engagée comme ambassadrice de la marque. Ce qui équivaut à offrir des échantillons d’eau gazeuse dans les épiceries.

En renforçant son statut d’application grand public, ChatGPT menace bon nombre de métiers et, pire encore, les remplace ou les élimine.