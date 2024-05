Emo inaugure l’ère de la communication non verbale par les robots

Des chercheurs de l'université de Columbia ont créé un robot appelé Emo capable de prédire et de reproduire les expressions faciales humaines.

Au fil des décennies, l'intelligence artificielle (IA) a fait des progrès remarquables dans la communication verbale, comme en témoigne le succès de ChatGPT. Cependant, la communication non verbale, essentielle aux interactions naturelles, reste un défi de taille. L'équipe du Creatives Machine Lab de l'Université Columbia a franchi une nouvelle étape avec la création d'Emo, un robot doté d'une capacité unique : anticiper et reproduire les expressions faciales humaines avant même qu'elles ne se manifestent.

Un robot à l'expression humaine

Emo est une tête robotique revêtue d'une peau en silicone et animée par un système complexe de 26 micro-moteurs hautement sophistiqués. Cette ingénierie de pointe lui permet d'imiter et de reproduire avec une précision saisissante les expressions faciales humaines les plus infimes, notamment le sourire, l'une des expressions les plus subtiles et nuancées.

Toutefois, la véritable prouesse d'Emo réside dans sa capacité unique à anticiper et à devancer les expressions humaines. Doté d'une vision, le robot est capable de détecter les signaux précurseurs d'un sourire et d'esquisser spontanément cette même expression, une fraction de seconde avant qu'elle n'apparaisse sur le visage de son interlocuteur humain.

Cette prouesse résulte de l'intégration de deux intelligences artificielles distinctes. La première IA prédit le comportement de l'interlocuteur, tandis que la seconde coordonne les moteurs faciaux pour générer l'expression adéquate. Pour atteindre ce niveau de performance, les chercheurs ont entraîné les IA sur des vidéos YouTube capturant des expressions humaines, ainsi que sur des enregistrements du robot lui-même, reproduisant ces expressions comme devant un miroir.

Une immersion accrue dans l'interaction

Selon Yuhang Hu, doctorant à l'origine de cette étude, cette avancée représente une véritable « révolution » dans le domaine de la communication non verbale entre humains et machines. En effet, la capacité d'Emo à réagir aux expressions de son interlocuteur, à l'instar d'un être humain, confère une dimension d'immersion et de naturel inédite aux échanges.

En interagissant avec Emo, les utilisateurs seront conscients qu'ils communiquent avec une machine, mais ils vivront une expérience plus naturelle et plus conviviale que celle d'un simple échange verbal, assurent les chercheurs. Ces derniers prévoient d'ores et déjà d'intégrer à Emo une IA conversationnelle de type ChatGPT, alliant ainsi les communications verbale et non verbale.

Vers des compagnons robotiques de science-fiction

Outre son aspect véritablement novateur, cette percée ouvre la voie à des applications prometteuses. En perfectionnant et en enrichissant les capacités d'Emo, on peut imaginer des robots à vocation pédagogique, des assistants domestiques ou même des compagnons robotiques tels que ceux dépeints dans les œuvres de science-fiction.

Bien qu'il reste encore du chemin à parcourir, Emo représente une étape cruciale vers une interaction homme-machine plus naturelle et immersive, rapprochant un peu plus la réalité de la fiction.

