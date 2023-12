Cet emoji est tellement détesté qu’il y a une pétition pour le supprimer

Les emojis sont devenus un langage universel, certains symboles suscitent des réactions inattendues. Un emoji en particulier a déclenché une vague de mécontentement au point qu’une pétition a été lancée pour demander sa suppression. Ce texte explore le cas de cet emoji tellement détesté et l’histoire derrière cette mobilisation surprenante.

Imaginez un émoji qui suscite tant de controverse qu’une pétition fervente exige qu’il soit banni à tout jamais. C’est exactement ce qui se passe avec l’émoji des « lunettes » d’Apple, également surnommé l’émoji « nerd ». Pour Teddy, cet émoji délivre un message erroné, et il estime qu’il est grand temps qu’Apple agisse.

Un emoji, source de polémique

À Oxfordshire, un jeune garçon de 10 ans, Teddy Cottle, a pris une initiative remarquable. Il a lancé une pétition ciblant l’emoji « lunettes » d’Apple, qu’il trouve offensant. Cet emoji, également appelé « nerd », affiche un visage jaune avec des lunettes et des dents saillantes. Teddy, lui-même porteur de lunettes, a découvert cet emoji lors d’un échange de SMS avec son cousin.

La BBC rapporte qu’il le considère comme une représentation faussive des personnes à lunettes. Il accuse Apple de renforcer un stéréotype négatif. Teddy, trouvant l’emoji tellement détesté, propose un remplacement : un visage jaune souriant avec des lunettes fines. Sa pétition, soutenue par son institutrice, a récolté plus de 2000 signatures.

L’emoji tellement détesté, une histoire de controverses

Ce n’est pas la première fois que cet emoji fait l’objet de controverses. Emojipedia, un site dédié aux emojis, mentionne que certains le jugent raciste envers les Asiatiques. Bien que des « nerds » l’emploient parfois pour l’autodérision, d’autres le perçoivent comme moqueur envers les porteurs de lunettes.

D’autres entreprises, telles que Samsung et Microsoft, utilisent aussi cet emoji. Pourtant, certaines comme Google et Facebook ont modifié cet emoji, supprimant les dents proéminentes. WhatsApp a suivi le mouvement en janvier. L’attention se tourne maintenant vers Apple et sa réaction face à la pétition.

La réaction des géants technologiques

La pétition de Teddy ne cible que Apple, mais l’emoji lunettes est présent sur plusieurs plateformes. Google a été le premier à réagir en 2017, suivi par Facebook en 2018. WhatsApp a également retiré les dents saillantes de son emoji. L’attention est désormais rivée sur Apple, et la question demeure : vont-ils modifier leur emoji tellement détesté ? D’autres entreprises pourraient-elles suivre cet exemple ? Seul l’avenir nous le dira.