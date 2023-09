Une nouvelle vague d’emojis arrive sur votre smartphone ! Découvrez-les en avant-première.

De nouveaux emojis vont animer vos discussions d’ici peu. Ne ratez aucune miette de ces merveilles sur votre smartphone.

Le mois de septembre est un rendez-vous unique pour les internautes. Effectivement, de nouveaux emojis vont s’ajouter à la liste actuelle. Cette tendance est de mise depuis 3 ans. Unicode a déjà publié son catalogue, et ces arrivants décoreront bientôt vos claviers. Et cette année, il y a des surprises atypiques pour les utilisateurs. De plus, l’inclusion de tous les profils est désormais de plus en plus dominante.

118 nouveaux emojis, dont 6 stars

Unicode a publié une longue liste de nouveaux emojis récemment. Ces mises à jour seront bientôt à la disposition des utilisateurs de smartphones, tablettes, ou ordinateurs. 6 d’entre elles s’illustrent par leur originalité.

Un emoji qui secoue la tête se place en haut de la liste. C’est un des chouchous du grand public. Cet emoji bouge sa tête verticalement, ou horizontalement. Il sera déployé pour accepter ou refuser une requête. Une occasion pour discuter avec vos amis avec une légèreté optimale.

Ensuite, vous avez l’emoji Phoenix. Cet animal mystique sera un membre permanent de votre clavier. C’est l’association parfaite entre l’oiseau et le feu. Toutefois, son usage dépend de l’internaute. Il pourra exprimer plusieurs types de sentiments.

Il existe aussi de nouvelles variantes pour l’emoji « famille ». Les utilisateurs auront accès à 4 différentes icônes. Mais ces ajouts ne gagnent pas le cœur des internautes.

D’autres icônes originaux vont rejoindre la danse. Le « citron vert » est un des plus énigmatiques. Les utilisateurs n’ont pas encore d’avis sur l’usage de cet emoji. Il y aura aussi « la chaîne brisée » pour illustrer un changement ou une libération.

Toutefois, il n’y a pas de pratique obligatoire pour ces nouvelles icônes.

De nouveaux emojis inclusifs

Parmi les 118 nouveaux emojis, certains prônent l’inclusion de tous les profils. Les personnages représentés seront alors disponibles sur différentes couleurs de peau. Les emojis concernés sont : le coureur, le marcheur, celui qui prie, et le personnage en fauteuil roulant.

Ce n’est pas la première fois qu’Unicode s’engage sur la voie de l’inclusion. En 2018, des emojis ont symbolisé les intéressés. Il y avait déjà la « prothèse », le « chien d’aveugle », et les « personnages malentendants ». En tout, 59 icônes défendent cette cause actuellement.

Et avec la diversité des couleurs, cette minorité sera de plus en plus représentée dans le monde.

À quand ces nouveaux emojis ?

C’est la question qui se pose dans la tête des internautes. Certes, Unicode a déjà montré la liste des nouveaux emojis. Mais il faut attendre la mise à jour sur les différentes plateformes.

Malheureusement, il n’y a pas de date précise pour la sortie sur nos claviers. Mais il y a une petite théorie pour rassurer les utilisateurs. Android et Apple ont mis les derniers emojis d’Unicode à disposition des internautes en février 2023. Il serait possible que les innovations sortent vers janvier ou février 2024. En attendant, réfléchissez déjà à la manière dont vous vous exprimerez avec ces nouveaux arrivants.