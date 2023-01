Cette entreprise dévoile la facture “ obscène “ qui lui a fait quitter le Cloud

37Signals, l’entreprise qui gère Basecamp, avoue avoir quitté le cloud l’année dernière en raison d’une facture démesurée. Depuis, l’entreprise s’efforce de bien revoir ses journaux comptables pour préserver sa marge de rentabilité.

Cette situation met en exergue un point crucial pour les entreprises qui optent pour un système basé sur le cloud. En effet, il est important de bien comprendre comment chaque fournisseur calcule ses tarifs. Cela permet d’éviter des surprises sur les factures.

David Heinemeier Hansson, directeur technique de 37Signals, a publié sur son compte Twitter les factures qui ont obligé l’entreprise à revoir ses dépenses Cloud en 2022. Hansson a fait les calculs pour reporter les détails des dépenses de l’année. La facture affiche une somme astronomique de 3 201 564 dollars, ce qui équivaut à 266 797 dollars par mois. La majorité des charges se concentre sur les services AWS, notamment l’offre Amazon Elastic Compute Cloud (EC2).

Contrast that with just this one example of insanely powerful iron you can buy from Dell. The first R6525s have 256GB RAM, 3TB NVM, 2x10G net, 2x AMD EPYC 7513. Second, same, but 2x AMD EPYC 7443. So that’s a total of 288 vCPU, 15 TB NVM, 1.3TB RAM for $1,287/month over 3 years! pic.twitter.com/l1qapdRF6T

— DHH (@dhh) January 12, 2023