Football : ces hackers ont découvert comment gagner leurs paris à tous les coups

Un gang de hackers est parvenu à obtenir les résultats des matchs de football avant les maisons de paris, en interceptant les signaux vidéo par satellite. Toutefois, Europol vient de mettre fin à leur manège lors d’une opération coup de poing !

Quel parieur n’a jamais rêvé d’avoir une boule de cristal pour connaître à l’avance tous les résultats des matchs ? De pouvoir miser sur le gagnant à chaque fois, et devenir riche sans fournir le moindre effort ?

Grâce à la technologie, un gang de hackers avait presque atteint ce but. Toutefois, Europol vient de mettre un terme abrupt à l’aventure…

Ce réseau criminel était principalement composé de citoyens roumains et bulgares basés en Espagne. Ils ciblaient principalement la ligue allemande de football Bundesliga, et différentes ligues en Asie et en Amérique du Sud.

Alors quelle était leur méthode prodigieuse ? Ils ont tout simplement usé de satellites et autres systèmes moins sophistiqués pour capturer les flux vidéo en direct des matchs avant même que le signal puisse atteindre les organismes de paris sportifs.

Comme l’explique Europol, « ceci a permis au réseau de parier en toute sécurité et de perpétrer la fraude, grâce à cette connaissance du résultat des matchs ».

En d’autres termes, ils connaissaient le score avant les bookmakers. De quoi miser sur des cotes improbables comme une remontada inespérée ou un triplé de Haaland, et gagner des sommes astronomiques en un rien de temps !

Outre les ligues de football, ces hackers ont aussi visé la Nations League de l’UEFA, la Coupe du Monde 2022 au Qatar, ou encore les tournois de tennis ATP et ITF.

Pour éviter d’éveiller les soupçons, ils plaçaient leurs paris au nom d’autres personnes. Ces dernières étaient aussi chargées de collecter les gains à leur place.

Ces criminels sont allés jusqu’à corrompre le trader d’une célèbre maison de pari pour s’assurer que leurs paris soient validés à chaque fois. Autant dire que le mécanisme était bien huilé, et quasiment impossible à détecter…

